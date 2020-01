Abinader define a Santiago como la capital del Cambio porque cuenta con un 60% de apoyo

Promete devolver en obras lo que aporta al PIB e impulsar la creación de más empleos y oportunidades a los jóvenes

Santiago, RD.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, encabezó, este viernes una multitudinaria marcha caravana por sectores de la zona Sur de esta ciudad, donde dijo que Santiago es hoy la capital de cambio por lo que prometió devolver en obras lo que la provincia aporta al Producto Interno Bruto (PIB)

Expresó que aquí hay un equipo de Santiago, para que no solo llegue la hora del cambio, sino que llegue también la hora de ésta provincia, que es la segunda del país y no recibe lo que debe recibir en inversiones, porque todo se queda en el gobierno central, en una disposición totalmente injusta que hace el gobierno peledeista.



“Y por eso Santiago no es solo hoy la capital del Cibao, sino también la capital del cambio, porque los números lo indican así, porque hoy sacamos aquí cerca de un 60%”, expresó.

Abinader, quien estuvo acompañado además, del ingeniero Eduardo Estrella, candidato a senador, destacó que si hay una comunidad, que ha sufrido la mala política y malas decisiones y de criterios equivocados de inversión, es este municipio y la provincia de Santiago.

“Para eso iniciamos el dieciséis de febrero el primer trabucazo del cambio que es votando, por Ulises Rodríguez, para alcalde y después, para apoyar esa gestión que será una gestión histórica, porque viene Eduardo, un senador de lujo y de la República, representando a Santiago, para apoyarnos en los proyectos, como nunca antes y sin precedentes”, subrayó.

El aspirante presidencial dijo que desde el 16 de agosto Santiago vivirá el cambio que consiste en seguridad en las calles, más y mejores empleos y las infraestructuras que necesita, para mejorar su calidad de vida, ese es el cambio que viene y con los cuales están comprometidos, el 60% de los santiagueros.

Argumentó que Santiago ha sido olvidado desde hace mucho tiempo razón por la cual un gobierno suyo construirá las obras de desarrollo que están reclamando los habitantes de esta ciudad, como la que tienen que ver con mejorar el transporte y el tránsito, también el compromiso de terminar los hospitales y mejorar la calidad de ellos.

“El compromiso de hacer como lo vamos hacer en todo el país, los politécnicos de formación, para que los jóvenes puedan conseguir empleos y las zonas francas de Santiago y las industrias de esta provincia y adoptar las medidas que necesiten las industrias para crear empleos.

De su lado el candidato alcalde de esa organización por el municipio cabecera de la provincia, Ulises Rodríguez, tras firmar un acuerdo compromiso con el candidato presidencial, dijo que Santiago les recibía con alegría y júbilo, porque llegó la hora del cambio, el cual indiscutiblemente será para mejorar.

Manifestó que éste abarcará todos los niveles y no solo el presidencial, sino que antes de llegar a mayo, está las elecciones del 16 de febrero, fecha que los santiagueros están esperando ansioso, para decirle no al abuso, el olvido y al abandono en que ha estado sometido.

“Para decirles si a una política que les dé respuesta a la problemática ciudadana como es también la falta de seguridad, así es que hoy Santiago tiembla con esta gran demostración de fuerza que se está dando aquí”, precisó.

Rodríguez explicó que con el gobierno de Luis Abinader esta provincia se va a beneficiar, porque ya ha prometido que destinará a esta provincia lo que les corresponde de acuerdo a lo que aporta al Producto Interno Bruto (PIB), por lo que está seguro que la gestión municipal que él encabezará irá de la mano con el gobierno central.

La caravana en la que participaron los dirigentes locales, Rosa Santos, Federico Reynoso, Andrés Burgos, Lucildo Gómez, entre otros y que partió de la avenida Hispanoamericana próximo al Centro Español, recorrió Hato Mayor, Zamarrilla, Barrio Lindo, Cruz de Mari López, Pekín, Villa Jagua y Nibaje.