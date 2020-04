Aboga por proteger a familias que alquilan viviendas

Demóstenes Martínez, diputado por la circunscripción 2 de Santiago, dijo que las miles de familias que viven en el país con un arriendo “no podrán pagar en estos momentos por la parálisis económica”

El diputado por el partido Fuerza del Pueblo, Demóstenes Martínez, pidió aunar esfuerzos legales y administrativos para ir en ayuda de las miles de familias que en el país viven bajo un alquiler, y que dada la situación de parálisis económica y pérdida de empleos, no podrán costear compromisos fundamentales “como el alquiler de donde residen”.

En ese sentido, el candidato a la diputación por Santiago, reveló que elaboró un proyecto de ley a ser sometido a la Cámara de Diputados, “el cual busca mitigar los efectos económicos del coronavirus, tanto en inquilinos como en propietarios”, por medio de acciones puntuales que solventen, de manera momentánea, el vacío económico.

“El proyecto de ley que proponemos establecería que los inquilinos puedan usar los meses de depósitos para el pago de las mensualidades, dándoles un plazo de un año para que repongan dichas sumas a los propietarios”, explicó Martínez.

En adición, que el “Banco Agricola pueda devolver a los propietarios el depósito de los alquileres y darle a estos un año para reponer esos fondos ante la entidad bancaria”, agregó.

Martínez dijo que por medio de esta iniciativa legal, se busca paliar “la difícil situación por la que atraviesan miles de familias en el país que tienen un arrendamiento y no producen los recursos para afrontar sus compromisos de renta”.

Por igual, el diputado y aspirante por Fuerza del Pueblo, Partido Reformista Social Cristiano y fuerzas aliadas, reconoció que los “propietarios esperan los ingresos de sus arriendos para poder subsistir y que por tanto se hace necesario que el Banco Agricola les compense la falta de pago de los inquilinos por dos meses”.

Consideró prudente el plazo de un año para que todos se pongan al día en sus respectivos compromisos y el Banco pueda seguir usando esos fondos para continuar fortaleciendo la producción agrícola nacional.

“La situación social y económica es crítica”

Demóstenes Martínez relató la dramática situación que viven cientos de miles de familias en el país con relación al covid-19, “por mi contacto permamente con personas de Santiago, Puerto Plata y otros sectores, así como en Santo Domingo”. Sostuvo que han sido innumerables los casos reportados por la prensa de familias de Cristo Rey que se mantienen en “bajo una fuerte ansiedad por falta de comida, sumado al temor de contraer el virus”.

Dijo que lo propio ocurre en otras zonas donde, “al no estar bajo los registros gubernamentales, no reciben ningún tipo de asistencia social u económica por parte del Plan Social de la Presidencia ni del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, en virtud de que no tienen escuelas de Jornada Extendida. “Y eso se extiende en todo el país”, lamentó.

Finalmente, el legislador dijo que muchas comunidades del país, vulnerables y populosas, no están recibiendo lo prometido: alimento, protección y transferencias económicas de emergencia. “El Estado debe hacerse presente y una forma de descomprimir tan dramática situación es permitiendo un alivio económico en lo que se refiere al alquiler de las viviendas, el corazón de toda familia, donde residen y resisten los millones de dominicanos ante la peor pandemia del último siglo”.