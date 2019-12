Al menos 13 heridos en un tiroteo en Chicago

Al menos 13 personas resultaron heridas este domingo, cuatro de ellas de gravedad, en un tiroteo que se desató durante una reunión privada que se celebraba en la ciudad de Chicago, informaron medios estadounidenses.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.40 hora local (06.40 GMT), cuando alguien empezó a disparar en medio de un encuentro organizado para recordar el cumpleaños de Lonell Irvin, un hombre de 22 años asesinado a tiros en abril pasado en un intento de robo, señaló el diario Chicago Tribune, citando a la Policía local.

Al parecer, en medio de la reunión hubo un altercado y alguien abrió fuego, lo que obligó a los asistentes a huir del lugar.

Sin embargo, una cámara de vigilancia captó que había una persona disparando fuera de la casa y alguien más fue registrado por otra cámara mientras atacaba a las personas desde un vehículo, explicó Fred Waller, que dirige la división de patrullas de la Policía de Chicago.

“Tuvimos un incidente donde hubo una fiesta en esa dirección. En el interior hubo algún tipo de disputa en la que se terminaron disparando adentro, varios disparos. La gente comenzó a salir de la casa, y ahora, por lo que vi en el video del POD (Dispositivo de Observación de la Policía), a medida que se iban, se dispararon más tiros.” explicó Waller. “Desde afuera, definitivamente, hubo dos atacantes diferentes”, afirmó el portavoz policial, citado por el diario, quien no descartó que estuvieran disparando “al azar” a las personas que salían.

Chicago: @Chicago_Police are investigating a #MassShooting after 11 people were shot while attending a party at a home near 57th and May:

