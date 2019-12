Al menos 5 heridos por apuñalamiento en sinagoga de Nueva York

Cinco personas resultaron heridas la noche del sábado en un ataque a puñaladas en la residencia de un rabino cercana a Nueva York, indicaron las autoridades y una asociación judía.

Una llamada dio cuenta de un “ataque masivo” con arma blanca contra la “residencia de un rabino jasídico”, tuiteó la asociación judía ortodoxa OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council). Cinco personas, todas jasídicas, resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital, añadió la entidad. Dos de ellas están situación crítica, dijo la OJPAC.

Un sospechoso fue detenido y un vehículo confiscado, indicó a la AFP un policía del departamento de policía de Nueva York.

Una de las víctimas es un hijo del rabino, dijo Yossi Gestetner, dirigente de la OJPAC, al diario The New York Times. “Recé por mi vida”, declaró Aron Kohn, de 65 años, que afirmó que el cuchillo utilizado por el agresor era del “tamaño de un palo de escoba”.

“Había varias docenas de personas en la casa”, dijo Gestetner. “Era una celebración del Janucá”, añadió.

*BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.

Credit – Monsey News. pic.twitter.com/butbeZmSYf

— Mike Cernovich (@Cernovich) December 29, 2019