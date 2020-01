Alemania y la OTAN retiran parte de sus tropas de Irak en medio de la creciente tensión en la zona

Berlín / Bruselas.- Alemania ha optado por una retirada parcial de sus tropas en Irak y por desplazarlas a Jordania y a Kuwait, ante la creciente inseguridad en la región tras el ataque estadounidense del pasado viernes contra el comandante iraní Qasem Soleimani. Se trata, de momento, de una medida temporal, según informa la televisión pública alemana citando fuentes parlamentarias. El ministro de Exteriores, Heiko Maas y la titular de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, informaron la noche de este lunes a una comisión parlamentaria de la decisión, según las mismas fuentes.

La reducción de las tropas y su traslado afecta a un contingente formado por una treintena de soldados desplegados en Bagdad y en Taji dedicados a tareas de entrenamiento y formación. El resto de las tropas, unos 90 soldados estacionados en el norte del país, cerca de Erbil, no serán desplazados por el momento.

En la misiva, los titulares de Exteriores y Defensa explican que mantienen conversaciones con el Gobierno iraquí acerca de la continuidad de la operación. “Por supuesto, respetaremos cualquier decisión soberana del gobierno iraquí”, indican en la carta. “Estamos dispuestos a continuar nuestro apoyo en el marco de la coordinación internacional si así lo desea Irak y si la situación lo permite”, indica un fragmento del texto que publica la prensa alemana.

Maas advirtió de los efectos de una posible retirada precipitada y mostró su preocupación a la cadena ZDF. “Si las fuerzas internacionales abandonan Irak muy rápido, la lucha contra el ISIS habrá terminado, el ISIS podría crecer de nuevo y conduciría a una gran inestabilidad. Nadie quiere eso”.

BREAKIKG: US Casulties Reported After Iran Strikes US Bases In Iraq – https://t.co/9OLAzSgqjP



Alemania apoya la misión internacional de lucha contra el ISIS con aviones de reconocimiento Tornado y de reabastecimiento en vuelo, así como con instructores militares en Irak; también participa en la misión internacional con 415 soldados, 120 estacionados en Irak, de los cuales 90 estaban en el norte kurdo, donde instruían a las fuerzas de seguridad locales hasta que hubo que interrumpir la misión por tensiones en la región.

Según el semanario alemán Der Spiegel, la noche de este lunes 32 soldados habían abandonado el campamento militar al norte de Bagdad a bordo de un avión de la Fuerza Aérea y aterrizaron poco después en Jordania. Asimismo, otros tres soldados estacionados en el cuartel general de la coalición en Bagdad abandonaron el país junto a otros soldados estadounidenses, según ha reportado la agencia EFE.

La OTAN retira a parte de su personal

La Alianza Atlántica también se está replanteando su presencia en Irak tras el asesinato de Soleimani. Su secretario general, Jens Stoltenberg, anunció este lunes la suspensión de la misión de entrenamiento de las fuerzas de seguridad iraquíes en el terreno. Y este martes ha informado de que retirará a parte del personal militar con que cuenta en el país, unos 500 efectivos en total.

“Tomamos todas las precauciones necesarias para proteger a nuestra gente. Esto incluye la reubicación temporal de parte del personal en diferentes lugares tanto dentro como fuera de Irak”, ha señalado un funcionario de la coalición en un comunicado sin especificar el nuevo destino de sus fuerzas.

La medida coincide con una petición concreta al secretario general del primer ministro iraquí. Durante una conversación telefónica mantenida este martes, Adel Abdul Mahdi insistió en su deseo de que las tropas internacionales abandonen el país.

Iranian news websites posted a video claiming it’s for the launch of the ballistic missiles towards #US’ #ainalasad military base in #Iraq pic.twitter.com/FWoDdlB7QJ

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 7, 2020