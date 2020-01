Alex Rodríguez estaría comprando acciones en la Cervecería Nacional Dominicana, reportan medios de EEUU

Alex Rodríguez está comprando una participación minoritaria en la cerveza dominicana Presidente a través de su firma de inversión A-Rod Corp, dijeron las fuentes a la sección Page Six del New York Post, y el ex toletero servirá como presidente de la marca.

Se espera que el acuerdo con Anheuser-Busch InBev se anuncie el jueves en una conferencia de ventas organizada por el gigante de la cerveza, asegura el medio.

Una fuente nos dijo: “Alex compró una participación minoritaria. Son socios, y él será el presidente, y trabajará muy de cerca con Anheuser-Busch mientras buscan hacer más juntos. Realmente hay un potencial ilimitado de lo que se puede hacer. Es una participación real y una propiedad real ”.

A-Rod creció en la República Dominicana y Miami. Presidente ha sido previamente la cerveza oficial del equipo de fútbol de los Huracanes de la Universidad de Miami, así como el Orange Bowl en Miami. La cerveza también ha sido la cerveza oficial de los escuadrones de Miami, el Heat y los Marlins.

Las fuentes dijeron que anteriormente A-Rod había recibido docenas de ofertas para respaldar o invertir en marcas de licores, pero que en última instancia solo estaba interesado en perseguir a Presidente como una combinación orgánica para sus raíces dominicanas. Major League Baseball también está plagado de estrellas dominicanas desde Robinson Cano hasta el recientemente retirado David Ortiz.

“El presidente y el béisbol son como una religión allí. Es un ajuste perfecto para él “, dijo un observador, y agregó que en los Estados Unidos,” la ventaja es tremenda. Hay un montón de espacio de crecimiento “.

A-Rod Corp abarca una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario, tiene inversiones en estudios de fitness de TruFusion, UFC y Energy Fitness. La firma también respalda numerosas nuevas empresas de medios y tecnología.

“Está construyendo negocios a lo grande con todo lo que ha construido y aprendido”, dijo una fuente de A-Rod.

También es comentarista de Fox Sports y ESPN, y presenta “Back in the Game” en CNBC.