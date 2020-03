Alivio entre dominicanos NYC al prohibir desalojos durante 90 días

Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Dominicanos en esta ciudad, preocupados por el pago de la renta de sus apartamentos como consecuencia del despido y otros abandonar sus labores por la emergencia del coronavirus, aseguraron sentir un alivio por la decisión del gobernador Andrew Cuomo de suspender los desalojos de residencias y locales comerciales por 90 días.

En llamadas telefónicas a este reportero Manuel Toribio, Andrés Mata, Juan Carlos Rivera, Daniel Ortiz, Josefina de Hernández, Juana Castro, Luis Contreras, Alejandro Ortega, Carla Bisonó y Víctor Ureña, entre otros, dijeron que es preocupante la situación actual al no poder pagar la renta de sus apartamentos, tras ser despedidos de sus trabajos.

Esa medida de Cuomo recordándole a los caseros que existe una orden ejecutiva firmada prohibiendo los desalojos de apartamentos y locales comerciales hasta el próximo 20 de junio, es atinada, justa y en defensa de padres de familia que tenemos como único sustento el sueldo que percibimos en nuestros trabajos, dijeron.

“Los inquilinos que no pueden pagar el alquiler por razones relacionadas con el coronavirus, que no lo hagan; tampoco he ordenado que se interrumpa el pago de alquileres, una medida propuesta por algunos funcionarios de la ciudad, como el presidente del Concejo, Corey Johnson”, especificó el gobernador.