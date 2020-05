Android 10: esta es la lista de celulares que ya se pueden actualizar

Android recuerda que su versión 9.0 tiene fecha de caducidad. Para el final del año en curso esta versión será obsoleta y un gran número de dispositivos, de todas las marcas, podrán tener la versión 10 en su galería de actualizaciones. Los teléfonos Google Pixel fueron los grandes pioneros en tenerla desde finales del 2019. Fueron secundados por pocos dispositivos de Samsung, Huawei, Nokia, Motorola, Sony, Xiaomi y otros tantos. Ahora, esos “pocos” se convirtieron en muchos y a continuación te nombramos los más importantes.

Desde septiembre del 2019, la actualización ya está liberada. No todos los equipos tenían acceso y no en todas las partes del mundo se podía contar con el sistema operativo (SO). ¿Por qué ocurre este fenómeno? A veces se pierde la paciencia. Se publica que hay una nueva versión del SO pero tarda mucho en llegar a las manos del usuario.

El portal Cnet explica que esto ocurre debido a la inmensa cantidad de usuarios que tiene Android en el mundo. No se miente cuando se afirma que es uno de los sistemas más populares del planeta. Se trata de cientos de marcas, cada una con dispositivos de diferentes características. Se debe buscar que un solo SO sea disponible para una cantidad de dispositivos distintos.

Pero el problema parece estar solucionado, ya no solo Pixel y algunos afortunados de otras marcas tendrán disponible Android 10. La actualización se amplió a muchos teléfonos. Aunque algunos todavía no la tengan disponible, se publicaron las fechas estimadas.

Marcas y modelos que contarán con la nueva actualización de Android

Alrededor de 15 marcas y una lista que sobrepasa los 100 modelos de equipos tendrán la actualización disponible, chequealo en el este enlace. Los que más tendrán que esperar son los que pertenecen a la familia de los LG. Esta marca pautó la disponibilidad del SO de Android para septiembre del 2020. Es decir el cuarto y último trimestre del año.

