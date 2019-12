Aprende a hacer un presupuesto para este nuevo año

in

Un nuevo año se aproxima y la ocasión es idónea para tener nuevos comienzos, empezar de cero o quizás completar aquella meta financiera que te propusiste este 2019, pero que no llegaste a concluir. Trazarse objetivos financieros claros de cara al próximo año y planificarlos dentro de un presupuesto permitirá alcanzar más fácil eso que tanto deseas.

Para ayudarte a lograrlo, hoy te presentamos una guía fácil, elaborada por la experta en finanzas personales, Violeta Saint-Hilaire de cómo realizar un presupuesto que te servirá para concretar aquellas metas que te has propuesto y que conllevan una inversión monetaria.

Guía para hacer un presupuesto

Aprende a organizar tus ingresos y gastos para una mejor planificación

Haz un levantamiento de los ingresos totales a recibir

Haz una lista de los gastos básicos fijos o recurrentes: Revisar minuciosamente cada rubro o renglón por si tienen que hacer algún ajuste o cambio de proveedora de servicios. Vivienda, telefonía, internet, energía eléctrica, gas, etc. Hacer un menú de las comidas y artículos a utilizar en limpieza del hogar, higiene personal, etc. Y luego entonces hacer la lista de compra del mercado o supermercado. Transporte, educación, medicamentos, etc.

Haz una lista de los gastos ocasionales

Haz un levantamiento de sus deudas y cuotas a pagar

Destina un porcentaje al ahorro

Recuerda incluir el balance del mes anterior, puede ser sobrante o faltante

Estar pendiente por si tienes que tomar alguna decisión de cambio y que apoye a vivir en bienestar.

Otras recomendaciones de la experta

La experta recomienda, además, que para hacer un presupuesto lo más real posible, anotar por 30 días en tres columnas fecha, concepto y monto gastado cada día.

Al finalizar ese tiempo sumar los renglones que sean iguales, por ejemplo alimentos, botellones de agua, tarjeta de recarga, medicamentos, transporte, etc.

Separar y sumar todo lo que es básico, imprescindible para usted y su familia vivir; esta lista procurar reducirla de un 10 a un 30% mensual.

Luego separar y sumar lo que no es básico o imprescindible para vivir; procurar eliminar lo que no es necesario.