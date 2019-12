Así es la nueva mansión de lujo de Cardi B y Offset

in

Hace casi cinco años atrás, Belcalis Almánzar, mejor conocida como “Cardi B”, era una solo una rapera más quien mostraba sus dotes musicales en Internet. Ahora, la multipremiada artista y su esposo, el también cantante del género urbano Offset, se encuentran en la cima de sus carreras, lo cual les ha permitido la compra de una nueva y lujosa mansión.

“Offset y yo hemos estado buscando casas durante los últimos 2 años con nuestro agente inmobiliario, Brandi Hunter-Lewis. ¡Ha sido una montaña rusa! En las casas que a Offset le gustaban, siempre había una habitación que no me gustaba y que no podíamos acordar”, escribió en Instagram la cantante del Bronx.

“Pero con la ayuda de Hunter y Dios, conseguimos nuestra casa”, agregó Cardi junto a un video donde proporciona un meticuloso tour del inmueble, ubicado en Atlanta y cuyo valor ronda los 5.75 millones de dólares.