Así festejó Jennifer Aniston su premio en los SAG Awards y su reencuentro con Brad Pitt

“Me encontraré con Jen, es una buena amiga“, mencionó Pitt en la alfombra roja de los últimos Globos de Oro el pasado 5 de enero. Un evento en el que también fueron noticia, aunque en esa oportunidad la ex estrella de Friends fue capturada por las cámaras de la gala mirando con gran atención a su ex esposo cuando se reía de su vida amorosa sobre el escenario al recibir su Globo de Oro por su papel en Once Upon a Time in Hollywood. infobae.com