Cleveland Clinic nombrada Hospital No. 2 en el mundo por Newsweek

El Newsweek ha clasificado a Cleveland Clinic como el hospital número 2 del mundo, como parte de su análisis de los Mejores Hospitales 2020 del mundo.

En los Estados Unidos, Cleveland Clinic nuevamente obtuvo el puesto número 2, mientras que otros cuatro hospitales de Cleveland Clinic también figuraban entre los mejores hospitales del país: Cleveland Clinic Fairview Hospital, Cleveland Clinic Florida-Weston, Cleveland Clinic Akron General y Cleveland Clinic Hillcrest Hospital.

En Ohio, Newsweek clasificó a Cleveland Clinic No. 1 y Fairview Hospital No. 3. en Florida, Cleveland Clinic Florida-Weston fue No. 2.

“Durante 99 años, nos hemos esforzado por cumplir la misión que nuestros fundadores nos propusieron: brindar una mejor atención a los enfermos, investigar sus problemas y educar aún más a los que sirven”, dijo el CEO y presidente de Cleveland Clinic, Tom Mihaljevic, MD. Es nuestra obligación ética servir a tantos pacientes como sea posible, porque sabemos que cada persona podría beneficiarse de la calidad de la atención que brindamos “.

En su lista de los 10 mejores hospitales del mundo, Newsweek dijo sobre el ranking No. 2 de Cleveland Clinic:

“Cleveland Clinic siempre ha hecho que la atención al paciente sea su pieza central, y toma en serio su lema: Cuidar al paciente como si fuera su propia familia”. Históricamente, Cleveland también ha sido conocida por sus avances médicos y trasplantes de órganos, incluido el primero trasplante de cara en los Estados Unidos. En 2019, rompió sus propios registros de trasplante de órganos (897, un 3 por ciento más que el año anterior), incluido el primer trasplante de riñón robótico de puerto único del mundo, que permite una pequeña incisión y limita la necesidad de opioides postoperatorios para aliviar el dolor. ”

Según Newsweek, sus clasificaciones se basan en tres amplias categorías:

Recomendaciones de más de 70,000 expertos médicos (médicos, gerentes de hospitales y profesionales de la salud) que fueron invitados a participar en una encuesta en línea.

Indicadores clave de rendimiento hospitalario, que incluyen tasas de mortalidad, seguridad del paciente, tasas de reingreso, niveles de personal, uso eficiente de imágenes médicas y efectividad y puntualidad de la atención.

Datos de satisfacción del paciente, incluida la satisfacción general con un hospital, la recomendación de un hospital, la satisfacción con la atención médica y la satisfacción con el servicio y la organización.

El ranking de Newsweek incluye 21 países: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Suiza, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Israel, Corea del Sur, Japón, Singapur, India, Tailandia, Australia y Brasil.

Además de la clasificación de Newsweek, Cleveland Clinic ha sido altamente clasificada por los mejores hospitales de U.S.News & World Report durante casi tres décadas. El ranking de noticias de EE. UU. De 2019-2020 marcó el 25 ° año consecutivo en que Cleveland Clinic ocupó el primer lugar en atención cardíaca, y también fue el 21 ° año consecutivo en que Cleveland Clinic se clasificó como uno de los 5 mejores hospitales del país.

Acerca de Cleveland Clinic: Cleveland Clinic es un centro médico académico, sin fines de lucro y con varias especialidades que integra la atención clínica y el cuidado hospitalario con la investigación y la educación. Ubicada en Cleveland, Ohio, la clínica fue fundada en 1921 por cuatro médicos de renombre con la visión de proporcionar atención médica al paciente basándose en los principios de cooperación, compasión e innovación. Cleveland Clinic ha sido pionera en muchos avances médicos, entre ellos la cirugía de revascularización coronaria y el primer trasplante de cara en Estados Unidos. U.S.News & World Report frecuentemente califica a Cleveland Clinic como uno de los mejores hospitales de la nación en su encuesta anual “Los mejores hospitales de Estados Unidos”. Entre los 66.000 empleados de Cleveland Clinic, hay más de 4.200 médicos e investigadores que trabajan por salario a tiempo completo y 16.600 enfermeras, todos los cuales se dedican a 140 especialidades y subespecialidades médicas. El sistema de salud de Cleveland Clinic incluye un campus principal de 165 acres situado cerca del centro de la ciudad de Cleveland, once hospitales comunitarios, más de 180 consultorios para pacientes externos en el norte de Ohio –incluso 18 centros sanitarios de servicio completo para la familia y tres centros de salud y bienestar– e instalaciones en Weston, Florida; Las Vegas, Nevada; Toronto, Canadá; Abu Dhabi, EAU; y Londres, Inglaterra. En 2018, hubo 7,9 millones de visitas de pacientes externos, 238.000 admisiones hospitalarias y 220.000 casos quirúrgicos en todo el sistema de salud de Cleveland Clinic. Los pacientes llegaron para recibir tratamiento desde todos los estados del país y 185 países. Visítenos en clevelandclinic.org. Síganos en twitter.com/CCforMedia. En newsroom.clevelandclinic.org encontrará noticias y recursos disponibles.