Comisión “300 con Leonel” viaja a RD reconocer ex presidente en su cumpleaños

Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Una amplia comisión de dirigentes del movimiento político “300 con Leonel”, que dirigiera Geraldo Rosario y quien ahora ha pasado a ser coordinador general del sector externo del Partido Fuerza del Pueblo (FP) en esta ciudad, viajó el pasado jueves a la RD para entregarle un reconocimiento al ex presidente Leonel Fernández con motivo de sus 66 cumpleaños.



La comisión le entregó al ex mandatario la placa de reconocimiento en caoba y conteniendo la figura del propio Fernández y de la Estatua de la Libertad, la cual expresa: “300 con Leonel” (Los Multiplicadores de New York). Hoy día de su natalicio, los dominicanos de la ciudad de NY, le rinden honor, como:

Defensor de la Constitución. Defensor de las Leyes. Defensor de Nuestra Soberanía. Dominicano distinguido internacionalmente. Líder de la RD y las Américas. Feliz Cumpleaños. Dr. Leonel Fernández, Santo Domingo, RD, 26 de diciembre del 2019.

Acto seguido el ex mandatario se dirigió a los comisionados manifestándole las gracias “por este gesto, por siempre tenerme presente, lo valoro y ustedes se han mantenido al lado de la defensa de la democracia dominicana. Los felicito y continúen multiplicándose. Saludo a Gerardo Rosario”, concluyó Fernández.