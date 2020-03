Compañías de crucero ponen barcos a disposición de pacientes COVID-19

View this post on Instagram

Muchas compañías de cruceros están poniendo sus barcos a disposición de las ciudades que necesiten camas urgentemente, para servir a pacientes de diálisis, cardíacos, quimioterapias y otras condiciones que están siendo afectadas por la falta de espacio en hospitales debido al COVID-19. Además, un megacrucero típico cuenta con una unidad médica de cuidados intensivos para 6 personas ¡Hasta los barcos hacen su parte! ¿Cuál es la tuya? #QuédateEnCasa ✔️ #YoViajoConTravelwise #LosExpertosEnViajes