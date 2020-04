Con este truco podrás saber si ya leyeron tu mensaje, incluso con palomitas desactivadas

Si usas mucho WhatsApp y te molesta que a veces no puedes saber si ya leyeron o no tu mensaje, entonces te daremos un buen truco.

Muchas veces necesitamos saber si es que nuestros contactos en WhatsApp han reñido nuestra conversación. No siempre es fácil lograrlo, pues cuando tienen desactivada la opción de ver las palomitas azules, básicamente nos quedamos sin opciones. Pero hay un truco que te permite ver si ya leyeron tus mensajes.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad

Es importante que sepas algo antes de continuar, y es que solamente aconsejamos que uses este truco en caso de emergencias reales. Estar enojado con alguien no es una emergencia, que te guste alguien que ya te rechazó varias veces no es una emergencia, extrañar a alguien que decidió bloquearte no es una emergencia.

Toma en cuenta la decisión de la otra persona de mantener o no contacto contigo por la razón que sea y solo usa este truco cuando sean emergencias reales, por favor.

Otra cosa que es importante es que este truco funciona en Android y en iOS de maneras distintas.

Ahora si, vayamos a ver el truco, el cual realmente no es muy complicado y es tan fácil que cualquiera lo puede hacer sin mayor habilidad posible.

Android

Para Android debes entrar a la conversación de la que quieres saber si ya leyeron tus mensajes o no. Ahí mismo deberás dejar seleccionar tu mensaje hasta que se ponga azul y ahí te aparecerán opciones hasta arriba.

Seleccionar el círculo con una “i” en su interior y al seleccionar esa opción te mostrará si el mensaje en cuestión ya fue leído o no.

iOS

Aquí no es muy distinto, ya que deberás seleccionar el mensaje del que quieres información hasta que aparezca un menú desplegable. En ese menú debes seleccionar la opción de “Más” que se encuentra al final.

Una vez dentro te aparecerá la opción de “Info” y ahí se te mostrará la información sobre si el mensaje fue leído o no.