Cuáles son los secretos del “milagro económico” del que nadie habla en América Latina

“Esta dinámica de crecimiento tiene una debilidad fundamental: no ha estado acompañada ni ha sido el resultado de transformaciones productivas y de cambios tecnológicos que hayan incrementado la productividad y la competitividad del aparato productivo. Este no se ha transformado y es incapaz de competir en los mercados internacionales. Eso significa que el crecimiento no ha tenido bases sólidas ni propias de largo plazo. Ha resultado de la conjunción de algunos factores externos favorables, como el precio del petróleo y del oro, del flujo de remesas y de la facilidad con la que el gobierno pudo financiar su déficit con crédito externo a bajos tipos de interés, para sostener el gasto público y la demanda agregada. Esos factores pueden desaparecer en cualquier momento, y con ello terminaría la bonanza”, dijo Isa-Contreras.