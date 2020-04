“No salgo para nada, pedí licencia de senador porque estoy en edad de alto riesgo con 85 años y tuve una enfermedad inmunológica, así que no puedo experimentar, pero cuando me toque, me va a tocar.

Hay que aprender a morirse sin ruido, así es la naturaleza. Así es la vida.

No estamos en guerra contra una enfermedad, esto es un desafío que la biología nos mete para recordarnos que no somos tan dueños absolutos del mundo como nos parece.

Los gobiernos subestimaron las dificultades sobre el coronavirus. Creyeron que era una cosa de chinos .

Esta crisis tan mala tiene una cosa buena, llamarnos la atención de que los problemas de otras partes también son nuestros problemas; tenemos que combatir el egoísmo que llevamos dentro y apechugar socialmente entre todos.

“”No sé para qué mierda hay un puñado de viejos que siguen queriendo más y más dinero . ¿Por qué no dejan de joder?, si se van a morir como cualquier hijo de vecino. Hay que sujetar el mercado al interés humano, pero el dios mercado es la religión fanática de nuestra época”.

JOSÉ “PEPE” MUJICA 🇺🇾 (1935)

Ex presidente uruguayo (2010 – 2015)