Cuerpo de Bomberos despide al alcalde Collado con acto de reconocimiento

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional (CBDN) despide al alcalde David Collado con un reconocimiento por su visión de ciudad y extraordinaria capacidad gerencial en un memorable acto realizado la mañana de este miércoles frente al Palacio Municipal.

La placa de reconocimiento dicta: “El Cuerpo de Bomberos de Distrito Nacional” reconoce al alcalde David Collado por su visión de ciudad y extraordinaria, capacidad gerencial, por ejemplo de su gestión transparente incluyente, por la solidaridad y compromiso inquebrantable con la transformación y movilización del Cuerpo de Bomberos para cumplir con su palabra de apoyar, fortalecer y equipar esta institución. Por su entrega a la ciudad, su trabajo, distinguir y enaltecer la labor realizada por el CBDN, durante la gestión 2016-2020”.

Al concluir el evento los guardianes de la ciudad realizaron un desfile memorable y formaron con agua un arco del triunfo en honor al alcalde Collado.

David Collado al momento de recibir el reconocimiento destacó todas las bondades de los bomberos de los que dijo sentir un gran orgullo.

“El CBDN para mi representa una institución de orgullo, de valentía de coraje de dedicación, entrega, esfuerzo desinteresado por cada uno de sus miembros. Son el orgullo de la ciudad de Santo Domingo” dijo Collado.

“Más de 500 hombres y mujeres están en primera línea defendiendo la ciudad de Santo Domingo, como es el caso de ahora que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se ha mantenido desde el 18 de marzo día a día en las calles de la ciudad, lavando las calles, desinfectando las aceras, los contenes, trabajando con ímpetu a favor de los demás.”

“A apenas 48 horas de entregar la ciudad de Santo Domingo, ciudad a la cual he aprendido a amar profundamente al igual que a su gente, me siento honrado de ser reconocido por esta noble institución y me voy con el sentimiento del deber cumplido” Concluyó.

El ejecutivo de la capital recordó que desde el inicio de su gestión en el 2016 su visión con esta institución era la de dignificar y enaltecer la labor heróica que realizan y por esto junto a un grupo de empresarios formó la Brigada Empresarial a través de la cual donaron equipos, camiones, y herramientas necesarias para un mejor trabajo a favor de la ciudadanía.

De su lado el Coronel José Luís Herasme Frómeta, director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional antes de proceder a la entrega de la placa, destacó que esta institución se siente agradecida del Collado por haber prometido y cumplido con su palabra de levantar el orgullo de estos héroes de la ciudad.