¿Dan tiempo las olas de un tsunami para abandonar las costas?

Cuando ocurre un sismo de gran magnitud, las personas que viven cerca de las costas no deben esperar a que se emita alerta de tsunami para abandonar la zona como medida preventiva.

Y es que crear conciencia es determinante, sobre todo porque después de un tsunami, las olas tardan un tiempo en cubrir las costas, por lo que darían oportunidad para las evacuaciones.

Al preguntarle a Ramón Delanoy, director del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre el tiempo que tardan las olas en desplazarse a las costas, una vez se retire el mar, respondió que “todo va a depender a la distancia en que haya ocurrido el temblor y se haya generado el tsunami. No es lo mismo que si se produce el sismo a 100 kilómetros que a 300 kilómetros, que va a tener más tiempo para que la población reacciones”.

En ese sentido, dijo que si el sismo ocurre a cien kilómetros de distancia de las costas, pueden tener unos diez minutos para abandonar la zona y si es a 300 kilómetros hasta media hora.

“En ese caso como es lejano, por lo general la gente no va a sentir el sismo pero le van a llegar las olas. Si el sismo es cercano la población va a sentir el temblor, entonces en ese caso, por la magnitud, inmediatamente las personas que están en la zona costera se le avisa, independientemente si se ha generado o no, porque el tiempo de reacción va a ser muy poco, entonces hay que aprovecharlo. Mejor es alejarse de las costas aunque no ocurra el tsunami y que los sorprenda” detalló el especialista.

Delanoy exhortó a la población a mantenerse alerta, no solo de tsunami, también de los sismos, dado que en la República Dominicana solo el día de ayer se registraron 21 temblores, varios de ellos en la zona de Puerto Plata.

En cuanto a las alertas, explicó que cuando hay un sismo ellos lo reportan al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que de inmediato activa los organismos que cuentan las autoridades de socorro en las costas del país.