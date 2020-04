Danilo vs COVI-19

Danilo Medina no recibió clases de estadísticas.

Los tests se están aplicando de manera discriminatoria y no aleatoria por lo que no puede decir que la epidemia está cediendo en RD cuando divide el # de infectados entre el # de testados, con lo cual no se define la tendencia.

Pero, tampoco puede decir que va a aplanar la curva – No es un término correcto – Cito como lo diría un profesional de la Economía: ” Horizontalizar la curva”.

RD es el país de LA con mayor índice de letalidad del Virus – Promedio 5% – y Esto se debe a que ha tratado de salvar el empleo, sino que ha salvado los intereses de “LOS PODEROSOS” los cuales no han aportado a la solución el 1% de lo que han ganado lavando el dinero a los funcionarios corruptos de su Gobierno.

Debo hacer justicia exceptuando a Frank Ranieri y Al Haford.

Por Francisco Hernández