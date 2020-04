David Ortiz dice que los “influencer” dominicanos no ayudan en nada

El expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, conocido como el «Big papi» dio unas declaraciones que ha llamado mucho la atención y que no deja de estar llena de razón para muchos internautas, y es que se cuestionó el fin de los llamados «influencer» en la República Dominicana, lo que según para él «no han servido para llevar el mensaje que se necesita ahora» en tiempo de cuarentena y Coronavirus.

«Tenemos mucha gente en RD que supuestamente son influencer, pero ahora se dan cuenta que no son influencer na’ porque no llevan el mensaje que se necesita ahora», expuso el astro del beisbol.

«La juventud se ha dado cuenta que hay jóvenes buscándose par de pesos por las redes, pero llegaron haciendo rastrerías, y así no es. Ahora son dizque infuencers. No le paro mucho a las redes. Ahí desinforman mucho. Sentí desilución por mensajes de personas que me conocían. Yo veía y decía: ‘woow», expresó.

Explicó que muchos dijeron que «yo andaba en malos negocios. Yo vi páginas en donde decían que yo merecía ese tiro porque andaba en malos coros. Es decepcionante, uno va haciendo cambios notorios. En RD hay un sin número de jóvenes depravados que para ellos la vida tuya vale dos pesos. La juventud debe enfocarse en un norte. Usted no será joven toda la vida. Los chamaquitos relajan al que tiene 40 años».

Indica el portal MásVIP que las declaraciones del Big Papi se produjeron en el espacio «Z deporte» que conduce el cronista deportivo Héctor Gómez. La entrevista de más de una hora David Ortiz habló de todo sin problemas.