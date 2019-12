David Ortiz visita al Presidente Medina

El ex astro de las Grandes Ligas, David Ortiz, dijo que República Dominicana ha ido avanzando, aunque admite que en el periodo de las elecciones, que serán celebradas en próximo año, “las cosas se ponen un poco difícil”.

En un mensaje enviado desde las redes sociales del director general de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el “Big Papi” manifestó que el país está progresando y que espera que en 2020 las personas se mantengan positivas.

“Es un año para escoger un nuevo presidente, y yo me he fijado que en las elecciones las cosas se ponen un poco difícil, pero vamos avanzando y estamos progresando y espero que la gente se mantenga positiva porque este es un país bendecido por Dios”, dijo el ex pelotero que recibió un disparo el pasado mes de junio en un centro de diversión en el ensanche Ozama.