David Polanco sugiere al presidente Medina y alcalde de Licey Miguel Paulino presenten medidas de contingencias por el covid-19

Licey Al Media, RD.- El ex aspirante alcalde del Frente Amplio y el PRM David Polanco por municipio de Licey Al Medio, pide al presidente Danilo Medina y al alcalde del municipio Miguel Paulino la solidaridad debe ser para todos, unir esfuerzos para sacar juntos adelante este municipio de esta pandemia que afecta al mundo.

Polanco cree obligatorio que el gobierno y el ayuntamiento presente planes de contingencia sobre esta triste realidad que afecta a todos los ciudadanos de República Dominicana.

Por suerte no tenemos víctimas que lamentar hasta ahora que hemos hecho un sondeo por algunas comunidades y he preguntado por las ayudas del gobierno a familia necesitada la cual me anuncian que casi es nula por no decir nula, es una obligación que el estado tiene que ser responsable sobre la salud de nuestro pueblo, como también suministrar ayuda aquellos más necesitado, no preocupa que el pueblo se cuenta desprotegido, abandonado, Por eso sugerimos algunas medidas para paliar esta grave situación que nos afectan.

1_Proveer más carillas y guantes a sectores vulnerable que son los trabajadores informales.

2_ Que se tomen en cuentas las iglesias juntas de vecinos y grupo sociales para la repartición de alimentos para no politizarlo.

3_ Fumigación de los hogares para prevenir la propagación del dengue.

4_Tener en el centro de salud del municipio una zona de aislamiento y dotar de las pruebas del covid19 para aquellas personas que tengan los síntomas previamente autorizado por un médico.

5_ poner en cada Súper mercado entrada o salir (Gel) antibacterial para higienizarse las mano.

6_ Obligar al ciudano(@) a usar más carillas y guantes en las calles, trabajo, recoger los desechos sólidos todos los días.

7_ A los camiones que entran o salen a descargar o cargar una higienización de lo mismo.

8_Que el gobierno subsidie el agua, la energía eléctrica, el internet por tres meses como la han hecho otros países, que el Banco de Reserva y otros baje los intereses desde (1%) hasta un (5%) a las grandes empresas, a las medinas y la micro empresas esto incluye al sector productivo de Licey Al medio. Que el gobierno disponga de un bono de diez mil pesos para cada familia necesitada por la cris actual.

Entendiendo la situación actual hacemos un llamado al empresariado de Licey hacer un fondo especial para darle seguimiento a esta pandemia que será manejado por un comité que esté representado por la sociedad civil del municipio.