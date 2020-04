Decenas de personas detenidas por andar sin guantes ni mascarillas

Gran sorpresa causó la mañana de este sábado la militarización de las entradas al túnel de la avenida Las Américas, en ambas direcciones, y en las cabezas de los puentes que dan acceso al Distrito Nacional desde los municipios Santo Domingo Este y Norte, donde hay colocados retenes.

Los militares y policías requisan a las personas, tanto los que van en vehículos como a pie y los que no tienen mascarillas y guantes son retenidos. No se les permite entrar a la Capital a los conductores que no cumplen con esos requisitos para prevenir el contagio por el coronavirus.

En la cabeza del Puente Juan Bosch, en dirección este-oeste, hay un camión repleto de personas que no tiene guantes ni mascarillas. Estos serán llevados a los destacamentos, hasta que no les lleven esos artículos de protección permanecerán detenidos, según dijo una fuente.

En el túnel de Las Américas hay dos vehículos atravesados, uno del Ejército y otro de la Policía, lo que da la impresión que el paso está cerrado y muchos se desvían al carril derecho de la avenida Las Américas, lo que ha provocado una gran congestión de vehículos.

Sin embargo, los agentes requisan a los vehículos que se acercan y si cumplen con las medidas de portar mascarillas y guantes pueden seguir su ruta, de lo contrario o son detenidos o tiene que devolverse.

Patanas, camiones, carros de concho, motocicletas y vehículos privados congestionaron la vía, y muchos se desviaron por calles aledañas en el Ensanche Ozama.

Etas medidas se aplican luego que el presidente Danilo Medina dijera que iban a ser más estrictos con el cumplimiento de las disposiciones del aislamiento social contra el COVID-10.