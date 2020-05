Denuncian competencia desleal amenaza con desaparecer tiendas de tejidos, electrodomésticos y ferreterías cerradas en Santiago

Price Mart, La Sirena, El Encanto, Centro Cuesta, Jumbo, y el Bravo autorizado a mercadear alimentos hacen su agosto vendiendo de todo

La crisis del coronavirus y el permiso que han dado las autoridades a los negocios de alimentos a operar en horarios de 6 de la mañana a cinco de la tarde ha dado paso a una bestial e injusto competencia desleal, que afecta a la mayor parte del comercio.

Esta situación ha generado un malestar entre comerciantes y empresarios cuyos negocios tienen casi 60 dias cerrados, mientras otros o centros de venas por departamentos hacen su agosto, no solo vendiendo alimentos a lo que están autorizados, sino de todo.

A esta situación, se atribuye la presión generada por asociaciones de comerciantes, ferreterías, industriales a que se reanuden las actividades de manera gradual y atendiendo el protocolo del covid-19.

Es una verdadera injusticia que sucede con los centros abiertos y autorizados como Price Mart, La Sirena, El Encanto y otros como el Centro Cuesta, Jumbo, y el Bravo a solo expender alimentos, pero también venden ropa, electrodomésticos, ferretería y un sinnúmero de artículos.

Y las tiendas, ferreterías, negocios de electrodomésticos que solo se dedican a eso cerrados, no es justo es una competencia muy desleal y debe arreglarse. De lo contrario quebraran no podrán abrir. Esto debe resolverse ya. No nos imaginamos el impacto negativo en el comercio.