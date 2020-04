Dieta de Naomi Campbell para mantener su figura que encendió las alertas 

La ex top model británica contó que, aunque no se priva de casi nada, solo hace sólo una ingesta diaria

En un reciente entrevista con The Wall Street Journal, la modela británica Naomi Campbell explicó que “a la hora de comer no me privo de nada, pero sólo porque como una vez al día”. Las declaraciones de la ex top model, de 49 años, sobre la descabellada dieta que sigue para mantener la figura, le valieron duras críticas por el mensaje erróneo sobre una buena alimentación y, sobre todo, por el impacto que pueden tener sus palabras en aquellas personas que sufren algún trastorno alimenticio, como bulimia u anorexia.

Mientras está en cuarentena en su departamento de Nueva York, la supermodelo, quien está cumpliendo 34 años en la moda, entrevistó a Sharon Stone y a otros amigos famosos para su serie de YouTube, “Sin filtro con Naomi”.

Según explicó la modelo en un video de YouTube, red social en la que ha comenzado a ganar popularidad en las últimas semanas por sus contenidos de belleza y salud, aunque no tiene grandes limitaciones a la hora de elegir los productos que come, su alimentación se basa en comer una sola vez al día para tener controlada la ingesta de calorías.

Su comida principal es la del mediodía y es ahí cuando come lo que desea, reveló. “Hago mi almuerzo, que también es mi cena porque en realidad solo como una vez al día”, contó sin vergüenza la modelo, que el próximo mes cumplirá 50 años.



Esta estricta rutina la rompe los domingos, día en el que Campbell se toma más licencia en su polémica dieta y se da algún gusto. “El fin de semana me premio y me permito darme algún capricho por lo que preparo postres, como tortas o budines”.

Más allá del hecho de comer una vez cada 24 horas, la ex top model también dijo que gran parte de su régimen se basa en líquidos y jugos. “Para empezar el día me preparo un batido con más de diez ingredientes”, afirmó la empresaria, que además señaló que en su desayuno también tiene algunas restricciones adicionales como los lácteos y el gluten.

La revelación de la modelo a WSJ generó alarma entre los profesiones de la salud, que salieron a aclarar que el plan de alimentación que lleva la modelo no es nada recomendable para nadie y que puede poner en riesgo la salud de quien la lleva a cabo.

No la primera vez que una de las modelos más importantes del mundo tiene comentarios desafortunados. Siete años atrás, confesó, que en su mejor momento de su carrera en épocas de desfiles ha llegado a pasar diez días sin comer sólido prácticamente. “Como cuando tengo ganas y no me muero de hambre. Si quiero pasar un día sin comer, lo hago y solo tomo agua o jugos”, zanjaba entonces Campbell, que, además de esta dieta extrema, admitía que odia el gimnasio y prefiere seguir una rutina de ejercicios en su casa. infobae.com