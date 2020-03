Diputado Franklin Romero da negativo en la prueba del coronavirus

View this post on Instagram

Franklin Romero: "Señor presidente, mi gente está muriendo, mi gente está cayendo, como corderos". El diputado por la Provincia Duarte y candidato a Senador por el Partido Revolucionario Moderno, Franklin Romero informó a través de un video que afortunadamente no tiene Coronavirus, al tiempo que denunció de forma indignada que su felicidad no es completa, puesto que los funcionarios no están haciendo su trabajo. "A mi provincia Duarte no ha llegado un insumo, ni un guante, no hay una mascarilla, nada con que nuestros médicos y enfermeras trabajar", expresó enojado el diputado. Romero invitó al presidente Danilo Medina a ver lo que está sucediendo en San Francisco de Macorís, donde la gente se está muriendo de hambre y necesidad.