Diputados oficialistas aprueban Presupuesto 2020 y préstamos en dólares

Santo Domingo, RD.- La Cámara de Diputados aprobó ayer varios préstamos que incluye uno por 100 millones de dólares para la ampliación de línea 1 del Metro de Santo Domingo, otro por 50 millones de dólares para riesgos de desastres naturales y aprobó uno de mil 200 millones de pesos para el pago del doble sueldo de los ayuntamientos y organismos descentralizados no financieros.

También aprobaron el préstamo entre República Dominicana y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), por un monto de 75 millones de dólares para financiar el Programa de Reducción de Pérdidas y Rehabilitación de Distribución Eléctrico Fase 111.

Un primer préstamo fue por 50 millones de dólares con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para ser utilizados en el financiamiento del proyecto de mejoramiento de Obras Públicas, para reducir el riesgo de desastres, el cual será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

Los legisladores aprobaron un proyecto mediante el cual autorizan al Banco de Reservas a financiar hasta un monto no mayor de mil 200 millones de pesos para el pago del salario de navidad a los empleados de los a organismos del sector público descentralizados y autónomos no financieros, las empresas públicas no financieras, los ayuntamientos y las juntas municipales.

Los préstamos tuvieron el rechazo de algunos legisladores, mientras que otros oficialistas lo defendieron como es el caso de Ramón Cabrera, presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara baja.

El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, deploró que “los préstamos aprobados hoy serán dañinos para la economía dominicana.” Por lo que su partido no votó por la pieza.

De su lado, Juan Quiñones afirmó que el “endeudamiento está llegando a niveles críticos”.

Legisladores convierten en Ley Presupuesto 2020

El Pleno de la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto General de Presupuesto del Estado, correspondiente al año 2020.

El proyecto había sido aprobado el miércoles por los diputados en primera lectura, el cual dispone de un monto de 997 mil 119 millones 200 mil pesos.

Se recuerda que el pasado miércoles el préstamo para el suelo 13 fue declarado de urgencia, argumentándose que son los recursos económicos que serán distribuidos entre los organismos del sector público descentralizado y autónomo no financieros, así como las empresas públicas no financieras y las instituciones de la seguridad social.

La pieza fue sometida por el vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Altagracia González, quien defendió la prioridad de la iniciativa que autoriza al Banco de Reservas a financiar hasta por un monto no mayor de RD$1,200 millones los fondos que utilizarán los ayuntamientos de los municipios, el Distrito Nacional y las juntas municipales, “para ser destinados al pago del salario de Navidad de sus empleados”.

Los fondos para la regalía pascual contó con el respaldo de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como lo hizo saber su vocero, Alfredo Pacheco, no sin antes criticar la mala administración de las instituciones que requieren préstamos para el doble sueldo.

El diputado Juan Quiñones, de la Fuerza del Pueblo, externó su preocupación por el elevado monto de los RD$1,200 millones para el salario de Navidad.

Nuevos préstamos. La Cámara de Diputados está apoderada de otros cinco contratos de préstamos por un monto superior a los US$625 millones y a los 88 millones de euros, para ser destinados a diversos sectores, uno de ellos para el Programa de Reducción de Pérdida y Rehabilitación de Distribución Eléctrica, Fase II y Fase III.En tanto se quedó sobre la mesa una petición del Gobierno central para que se le permita gestionar bonos por RD$246,295,821,767 millones para la deuda pública.

El proyecto de ley en cuestión es que autoriza al poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y colocar bonos de deuda pública por RD$246,295,821,767 el cual que aprobado en el Senado el pasado 12 de este mes.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Ramón Cabrera, solicitó que se acogiera la pieza, en un discurso enfrentado con el diputado del PRM, Frank Paulino, quien plantea que fuera enviado a comisiones, para volver a estudiarlo.