Dos cohetes impactaron en la Zona Verde de Bagdad donde se encuentra la embajada de EEUU

Dos cohetes katyusha impactaron el miércoles en la Zona Verde de Bagdad, un área protegida y fuertemente amurallada, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos, entre otras delegaciones diplomáticas.

Two Katyusha rockets fell near #US embassy in central Baghdad. embassy’s sirens heard. pic.twitter.com/vNvz6cXT2f

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) January 8, 2020