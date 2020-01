Dos policías muertos y múltiples casas incendiadas tras un tiroteo en la capital de Hawái

Al menos dos oficiales de policía han sido asesinados como resultado de un tiroteo, que se ha registrado este 19 de enero en la capital de Hawái, Honolulu, informa Hawaii News Now con referencia a fuentes en las fuerzas de seguridad.

Las circunstancias que han provocado el tiroteo no están claras de momento. Se cree que se ha registrado en una de las casas de la zona de Hibiscus Drive. De acuerdo con The Honolulu Star-Advertiser, los oficiales habían respondido a una llamada de asalto, tras lo cual se encontraron con un hombre armado, quien empezó a dispararles.

UPDATE: At least 1 police officer killed, another gravely injured in Honolulu shooting; multiple homes are on fire – HNN https://t.co/NFb6VZ45cM

— BNO News (@BNONews) January 19, 2020