El escándalo de robo de señales es el más grande en la historia de MLB

Carlos Beltrán, fuera de los Mets por su rol en el robo de señales de Houston

El boricua había sido anunciado como el piloto del equipo el 1 de noviembre

El mánager Carlos Beltrán dejó su cargo en los Mets de Nueva York por su papel en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston, según dio a conocer ESPN y Yahoo Sports.

Beltrán había sido anunciado como el piloto del equipo el 1 de noviembre, pero no hará su debut como mánager de las Grandes Ligas después de que el informe del comisionadodel escándalo de robo de señales de los Astros mencionara a Beltrán como uno de los jugadores más involucrados.

En el reporte de MLB, Beltrán contribuyó al esquema de los Astros al buscar mejoras para comunicar las señales de pitcheo al bateador, que terminó causando que el equipo golpeara un bote de basura para informar al hombre en el plato que venía un lanzamiento rompiente.

Como el comisionado anunció que solo sancionaría a gerentes generales y mánagers en casos de robo de señales y no a peloteros como Beltrán (estaba en su última temporada en Las Mayores), cabía la posibilidad de que no fuera sancionado, pero reportó Yahoo Sports que el puertorriqueño consideró que lo mejor sería dar un paso al costado de lo que habría sido su primer trabajo como mánager en las Grandes Ligas.

“Durante mis 20 años en el béisbol siempre me he enorgullecido de ser un líder y hacer las cosas de la manera correcta, y fallé en esta situación. Como jugador veterano en el equipo, debí haber reconocido la gravedad del problema y realmente lamento las acciones que se tomaron. Soy un hombre de fe e integridad y lo que ocurrió no demostró esas características que son tan importantes para mí y mi familia. Lo siento mucho. No es quien soy como padre, esposo, compañero de equipo y educador. La organización de los Mets y yo acordamos separarnos y seguir adelante para beneficio mutuo, sin más distracciones”, dijo Beltrán en declaraciones para Marly Rivera de ESPN.

Horas después de que se anunciaran las sanciones a Houston, los Astros habían despedido al mánager A.J. Hinch y al gerente general Jeff Luhnow, mientras que Boston despidió a Alex Cora el martes. marca.com