Enfermería: “Trabajo de Dios”

“Porque yo te devolveré la salud, y te sanaré de tus heridas, declara el SEÑOR” (Jeremías 30:17)

Es todo un año de celebración para enfermeras y enfermeros, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha proclamado este 2020 como el Año Internacional de la Enfermera.

El pasado martes 12 de Mayo se celebró el Día Internacional de la Enfermería, una fecha especial para conmemorar en todo el mundo el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale (1820-2020).

Nightingale, máxima inspiración de los que ejercen esta labor en el mundo. Enfermera, escritora y estadística británica, considerada pionera de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de esta profesión.

El Día Internacional de la Enfermería, fue ratificado en la República Dominicana el 14 de noviembre del 1957 mediante el decreto 1293 del poder ejecutivo.

Tres décadas después del inicio de la profesión en nuestro país a partir de 1926 siendo las pioneras las señoritas Isabel Corina Best y Angelina Brito de la escuela de enfermería del Hospital Internacional.

Es decir que estamos en mayo, y pese a la pandemia del Covid-19, es la fecha cumbre en la que se cumple el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale (1820-2020).

Quién de nosotros no ha sentido alguna vez la necesidad de una enfermera piadosa en un momento de dolor? Es el ángel que nos pasa sus manos, cura nuestras heridas y nos brinda apoyo emocional.

Ellos están al lado del enfermo brindando este importante servicio las 24 horas los 365 días del año.

Y es que la historia de la enfermería es la historia de la humanidad. Las acciones de cuidado han estado presentes a lo largo de la historia y son inherentes a la vida.

El cristianismo expresa su amor a Dios a través del cuidado y el amor a los pobres y enfermos.

La enfermería recibe una gran influencia del cristianismo; valores como la solidaridad, el respeto a la vida y el amor son reafirmados por la doctrina de Cristo.

La doctrina de Cristo, enmarcada en el amor al prójimo y la fraternidad, contribuyó al desarrollo de la enfermería.

Se renueva el concepto de altruismo como ayuda a los demás, derivados de un interés por el otro.

Bíblicamente la función de enfermeras la ejercían las llamadas Diaconisas, término que viene del griego diakonos, que significa servicio.

Es decir que la primera enfermera, según la Biblia, fue Febe es reconocida como la primera diaconisa y está citada en el Nuevo Testamento (Romanos 16:1-2).

Febe fue considerada la primera enfermera visitadora; atendía a los enfermos en sus hogares.

Más adelante, durante la Edad Media (periodo entre el siglo V, caída de Roma, hasta el siglo XV, caída de Constantinopla) la enfermería era ejercida por personas de la nobleza, y su trabajo era considerado “trabajo de Dios”.

Esta labor requería oración y penitencia como medio de purificación y perdón. No se esperaba ninguna recompensa terrenal.

La pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer el personal de salud a nivel mundial.

Un nuevo informe titulado Situación de la enfermería en el mundo 2020 realiza un examen en profundidad del componente más numeroso del personal de salud.

En sus conclusiones se revelan importantes deficiencias en el personal de enfermería y se señalan las esferas prioritarias de inversión en materia de formación, empleo y liderazgo para fortalecer el personal de enfermería en todo el mundo y mejorar la salud de todos.

El personal de enfermería representa más de la mitad del personal de salud que hay en el mundo, y presta servicios esenciales en el conjunto del sistema sanitario.

A lo largo de la historia el personal de enfermería ha estado en primera línea de la lucha contra las epidemias y pandemias que amenazan la salud a nivel mundial, igual que sucede hoy.

En todos los lugares del mundo están demostrando su compasión, valentía y coraje en la respuesta a la pandemia de COVID-19: nunca antes se había puesto más claramente de relieve su valía.

«Los profesionales de enfermería son la columna vertebral de cualquier sistema de salud. Hoy en día, muchos de ellos se encuentran en primera línea en la batalla contra la COVID-19», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

«Este informe constituye un claro recordatorio del papel insustituible que desempeñan y una llamada de atención para asegurar que reciben el apoyo que necesitan para salvaguardar la salud del mundo».

El informe, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la campaña Nursing Now, revela que el personal de enfermería cuenta actualmente con cerca de 28 millones de profesionales en todo el mundo.

Las filas del personal de enfermería registraron un incremento de 4,7 millones entre 2013 y 2018.

No obstante, la cifra actual sigue dejando un déficit mundial de 5,9 millones de profesionales, la mayoría en países de África, Asia Sudoriental y la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, así como en algunas partes de América Latina.

Con Florence Nightingale quien es molde, modelo y ejemplo de bondad, honestidad, vocación, moralidad e inspiración, felicitamos a todas las compañeras y compañeros, enfermeras y enfermeros, en este día tan especial.

“Trabaja por una causa, no por un aplauso. Vive para expresar, no para impresionar. No te esfuerces en hacer que se sienta tu presencia. Haz que se note tu ausencia” Anónimo.

Oración de la enfermería

Señor dame fuerza y sabiduría,

Cuando otros necesitan mi toque;

Una palabra tranquilizadora para hablarles,

Sus corazones anhelan tanto.

Dame alegría y sonrisas,

Para levantar un alma cansada;

Coloca en mí la compasión,

Para ayudar al quebrantado.

Dame manos suaves y curativas,

Para los que están bajo mi cuidado;

Deseo ser una bendición,

Para aquellos que me necesitan.

Por Rafael Baldayac