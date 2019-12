in

Ramón Mercedes

►Poder político: El poder político del congresista dominicano por el distrito 13 en NYC, Adriano Espaillat, quedó demostrado una vez más. Veamos: Efectuó el pasado viernes una fiesta navideña en honor a sus constituyentes en el amplio salón de “American Legion”, ubicado en el 3035 de Corlear, en El Bronx. ¡Full! Asistieron los presidentes de los partidos políticos Neftalí Fuertes (PRM), Gregorio Morrobel (FP), Fidel Castilla (PRD) y Élida Almonte candidata a diputada (PRSC), así como otros partidos representados por dirigentes medios. Además, Rubén Díaz Jr. y Corey Johnson, presidentes del condado de El Bronx y del Concejo Municipal de NY, respectivamente, el senador Robert Jackson y los asambleístas Al Taylor y Víctor Pichardo, los concejales Ydanis Rodríguez, Helen Rosenthal y Justin Brannan, entre otros oficiales electos. Hablaron algunos. También asistieron los líderes comunitarios criollos Yudelka Tapia, Manny de los Santos, Nayma Silver, Norma Campusano, los ex candidatos a la asamblea Alí Pérez y Rubén Darío Vargas, Hairo Guerra, Rafael Mendoza, Bienvenido Lara Flores, Juan Jiménez y Manny Burgos, presidente de la Asociación de Puertoplateños Ausentes USA, junto al periodista Manuel Gilbert, entre otros. También el abogado Andrés Aranda, y los doctores Teodoro Regús y Bienvenido Fajardo, el arquitecto Luis Facundo y el empresario Jaime Vargas, entre otros. “Entérate NY” estuvo allí. Hubo cantina abierta, bufet y baile en un ambiente de unas 500 personas. Espaillat estuvo asistido por sus colaboradores Annery Bautista y Radhamés López. Al congresista le salió su vena barrial de Santiago ya que estaba “dao al pecao” bailando salsa y merengue con su esposa. ¡Fiesta y mañana gallo! vociferó uno en el salón y otro le contestó “romo hasta que cante el gallo”.

►Políticos RD-NY en fiestas: Varias entidades políticas dominicanas radicadas en esta ciudad celebraron el pasado fin de semana fiestas navideñas con su dirigencia, militancia e invitados especiales, incluyendo variadas bebidas y bufetes gratis. Todos, pero todos, demostraron poder de convocatoria. El comando de campaña del PRM, que dirige Alejandro Rodríguez (Tontón) la hizo ante unas 250 personas. Tontón, aun con su quebranto de salud en vía de satisfactoria recuperación, dijo “estas son las últimas navidades de los peledeistas en Palacio y la que anuncia el camino del cambio en el país con Luis Abinader”. El concejal por el distrito 10 y candidato al congreso por el 15, Ydanis Rodríguez, la efectuó ante unas 500 personas, expresándoles “desde el Concejo Municipal, trabajamos siempre para defender la comunidad y traer los recursos que se merecen”. Ahora nos preparamos para llegar al Congreso para desde allí servirles mejor”. El PRD, desde su nuevo local, ubicado en el 600 W de la calle 161, en el Alto Manhattan, la celebró ante un centenar de “compañeros”, incluyendo una comisión del PLD. El presidente de la seccional, Fidel Casilla, expresó que “el PRD en NY no se ha acabado, no lo acabó la división, por el contrario esa división y la alianza con el presidente Danilo Medina nos mantiene hoy más fuertes que nunca, y los caballos perredeístas arrancamos con los trabajos para fortalecer la organización y lograr que el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, gane las próximas elecciones”. Mientras que AlPaís, la hizo en su local principal en el Alto Manhattan. Asistieron cerca de un centenar de “camaradas”. Pero los(as) camaradas demostraron ser mejores bailadores que “Mayra, el Ciclón del Caribe” y Johnny Ventura, incluyendo a su coordinador general, Radhamés Pérez, quien les manifestó a los presentes “Debemos seguir trabajando con el partido para ir fortaleciendo la democracia dominicana, porque AlPais es la mejor opción política en RD”.

►Hay que enseñar la guardia: Observadores políticos dominicanos en NY, ante la enseñanza virtual del dialecto “creole de Haití”, que se comenzó a implementar en RD, a los “guardias dominicanos” se les debiera enseñar de manera obligatoria, porque son los vigilantes de la soberanía nacional y Haití se ha convertido en una amenaza para la tierra de Duarte, diiicen los todológos. El curso virtual fue creado con un equipo de jóvenes instructores profesionales nativos de Haití, como contribución a la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible, y desde la plataforma digital “Pale Kreyol” destinar un dólar de cada curso vendido para cubrir la escolaridad de niños vulnerables en Haití. ¡Huumm! El curso ya se encuentra disponible en la popular plataforma global de educación virtual UDEMY www.udemy.com (aplicación móvil disponible) y en la página web www.palekreyol.com Contacto directo: [email protected] y seguir el proyecto en las redes @palekreyol. Más información en www.rickelvisvalerio.com ¡Ah! Es el primer curso virtual de creole de América Latina. ¡Uff! De fuera vendrán y de nuestra casa nos echarán, dijo un chusco y otro le contestó “nos van a agarrar asando batatas” ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Locales del PRD y Fuerza del Pueblo en NY: El PRD abrió la semana pasada un nuevo local en NYC, después que le cerraran en abril de 2017 el que tenía en la calle 207, esquina avenida Post en el Alto Manhattan. Eso fue por falta de pago. Pagaban 5 mil dólares por su alquiler y 1,000 en teléfono y luz. Los “compañeros” en la urbe estaban como las garzas en desbandadas. En este nuevo local pagarán 5 mil también, nos informó su presidente Fidel Casilla. Tiene espacio para unas 150 personas paradas y está ubicado en el 600 W de la calle 161, esquina Broadway. Un chusco sostuvo que al PRD como partido mayoritario la JCE (por la Ley Electoral 275-97) le ha entregado más de mil millones de pesos dominicanos en los últimos 5 años, equivalentes a más de 20 millones de dólares, y su “jefe” alegaba que no había dinero para pagar el local en la Gran Manzana. ¿Y qué ha sido del diputado Rubén Luna? ¿Vuelve o no vuelve? ¡Huumm! Mientras que FP, de Leonel Fernández, con dos meses de existencia, ya tiene 4 locales, 3 en El Bronx y uno en Brooklyn, nos informó una creible fuente. Cuando estén listos, en par de semanas, la comunidad será invitada, afirmaron a “Entérate NY”. ¿Será verdad? Los leoncitos están buscando un local en el Alto Manhattan, amplio y estratégico para rugir desde allí como su búnker principal, precisó una fuente.

►Así no, así no: Sabiólogos, todólogos y opinólogos debatieron el pasado fin de semana lo del Presupuesto General de la nación dominicana para 2020 por 997.119 millones de pesos, así como un proyecto de emisión de bonos por 246.296 millones de pesos, para sustentar la pieza de desarrollo. Dicho presupuesto no entró en discusión. ¿Por qué? Pregunta. ¡Huumm¡

►Datos electorales: De los siete millones 487 mil 40 dominicanos hábiles para votar en las elecciones municipales de febrero 2020 la suma de 3,878, 441 votantes se concentran en 7 provincias del país para un 62% de acuerdo a la JCE. Veamos: Provincia Santo Domingo con 1,665,898 (22.25%). Distrito Nacional con 858,890 (11.47%). Santiago de los Caballeros con 842,974 (11.26%). San Cristóbal con 432,579 (5.78%). La Vega con 334,638 (4.47%). Puerto Plata con 260,030 (3.47%). Duarte con 256,365 (3.42%). Con porcentajes que oscilan entre los 3.06% y 2% le siguen San pedro de Macorís, Espaillat, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Azua, Monseñor Nouel. El resto tiene una población de votantes menor a 2%. La JCE específica que para el año 2020, el registro de electores representará un crecimiento de 10.64 por ciento.

►Un valor dominicano en NY: Roberquis Jiménez es una dominicana radicada en la urbe, esbelta, rubia, ojos claros, de mirada profunda y penetrante, sonrisa “Colgate Palmolive”, educada, amable, atenta y con un cuerpo al estilo guitarra valenciana representa la belleza de la mujer dominicana en playas extranjeras. Ha dedicado ydedica su tiempo a orientar e informar a sus connacionales residentes en la urbe a través de sus distintos programas de TV, radio y sus escritos por los medios digitales y redes sociales. Ella siempre denota su dominicanidad para poner en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Roberquis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Las 10 rutas aéreas más transitadas en EE.UU. 1) De Chicago a NY. 2) Los Ángeles a San Francisco. 3) Los Ángeles a NY. 4) Chicago a los Ángeles. 5) Miami a NY. 6) Atlanta a Chicago. 7) Chicago a Minneapolis. 8) Atlanta a NY. 9) Atlanta a Orlando. 10) Chicago a Washington D.C.

►Turismo en RD: Castillo es uno de los municipios de la provincia Duarte, ubicada al nordeste del país. Se limita al norta con la provincia María Trinidad Sánchez, al sur con el muncipio de Hostos, al este con el excelso pueblo de Villa Riva y al oeste con el municipio cabecera San Fco. de Macorís. Al visitarlo no es recomendable conocer el balneario “Charco de Arroyón” uno de los principales atractivos turísticos.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 53.00 y venta 53.50 ►Compra euro 56.00 y venta 60.50 ►Galón de Gasolina Premium 229.10 y Regular 214.20 ►Gasoil Premium 193.80 y Regular 181.10 ►Kerosene 170.90 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 101.00 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Embaucador = Que engaña a alguien con palabras, ofreciendo o prometiendo cosas que no puede o no piensa cumplir.

►Cita histórica: La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que si se conocem pero que no se masacran. (Paul Valéry, escritor francés)

►Refrán y significado: El león cree que todos son de su condición = Cuando una persona expresa su desconfianza en relación con una posible conducta, cuando es esa persona la que se comporta de la manera que cree actuarán con ella.

