Entérate NY

Ramón Mercedes

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►¿Candidato a vice?: Criollos en el Alto Manhattan con ínfulas de analistas y sabiológos en materia política dominicana en sus debates concluyen que el actual secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, figura de primero en la lista de los posibles candidatos vicepresidenciales en acompañar a Leonel Fernández, el candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo (FP) 2020. Los todólogos, presentando presuntas pruebas hilvanaron que Ingrid Mendoza, esposa de Reinaldo, decidió apoyar a Fernández durante las pasadas primarias, explicando, entre otras cosas, “en el 1994 tuve el honor de conocerlo, me impactó su educación, formalidad, simpatía y carisma de ese joven que en el 1996 se convirtió en Presidente de todos. Mi primer voto peledeista fue por él. En el año 2003 fuimos de los pocos invitados a su boda con Margarita. En 2005 nuestros hijos comenzaron a estudiar en el mismo preescolar. Compartimos cumpleaños, veladas y otras actividades que me hicieron conocer no solo al político sino al ser humano”. Luego, Reinaldo retira su aspiración presidencial de las primarias y proclama: “Habiendo renunciado a mi precandidatura, opté por una posición neutral y dejé en libertad a mi equipo. Algunos respaldarán a Gonzalo Castillo y otros, como el caso de mi esposa Ingrid, su equipo de redes y su movimiento con Reinaldo a Leonel”. ¡Ah! Un cibaeño diiijo, “el hombre reina, pero la mujer gobierna” y otro contestó “una misma familia no pone todos sus huevos en una misma canasta” ¡Uff! Ante la situación, “El León” respondió: “Gracias a mi querida amiga Ingrid y a su extraordinario equipo de trabajo, por su apoyo a nuestra candidatura. Bienvenidos sean todos a esta causa del pueblo, enhorabuena por sumarse y darle aún más ímpetu”. De igual manera, aprovechó para expresar “aprecio y admiración” a Pared Pérez, quien depuso de sus aspiraciones presidenciales, a quien envío un “saludo afectuoso y mi reconocimiento a su alto sentido de dignidad”.

►Pared Pérez no acompaña El Penco: El secretario general del PLD, Pared Pérez, no acompaña al candidato presidencial Gonzalo Castillo (El Penco) ni a ningún otro candidato del PLD, desde hace algún tiempo. Ante la situación el propio senador peledeista ha expresado “mi ausencia en la campaña es para no quitarle espacio ni protagonismo a los candidatos principales”. ¡Huumm! Ver: https://elpregonerord.com/reinaldo-sobre-su-ausencia-en-apoyo-a-los-candidatos-del-pld-hay-que-dejarle-espacio-y-protagonismo-a-los-candidatos-principales/ Cuando el río suena es porque agua trae, diiicen en el campo. El propio presidente del PLD, Temístocles Montás, ante alguna sospecha sobre Reinaldo, diiicen los llamados analistas y opinológos, declaró hace pocos días que Margarita Cedeño de Fernández, a quien no invitaban a los actos políticos, “es una compañera dirigente importante del partido, que está integrada y motivada, además con un gran deseo de contribuir al triunfo de la organización”. El siguiente en hablar sobre el tema fue el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien, además de la incorporación de Margarita a las actividades de campaña, se refirió a ella como “una peledeísta a carta cabal, que por nada en el mundo va dejar su partido (PLD) por otras opciones partidarias inciertas”. ¡Uff! ¿Es que se olvidan del lazo matrimonial?

►PLD y su comando de campaña en El Bronx: Indudablemente que el nuevo comando de campaña del PLD en El Bronx estará dirigido por uno de los pocos dirigentes políticos valorado positivamente que esa entidad tiene en NY, Benjamín Vargas, diiicen en dicho condado. Trabajador, serio, se codea y grajea con la comunidad criolla en la Gran Manzana (una excepción) y si dice sí, es si, y si dice no, es no, expresan compañeritos de la base. Ah! El otro es el ex cónsul y actual embajador ante la ONU, Luis Lithgow. En El Bronx vive más del 50% de los dominicanos existentes en NY. Muchos criollos sostienen que para Vargas efectuar un trabajo político encomiable, debe observar de cerca el “staff” de dicho comando, porque en su mayoría son “peledeces” que se han caracterizado por mirar sus connacionales por encima del hombre y de reojo, no interactuar en la comunidad. “La suerte está echada”, expresión parafraseada por Balaguer que implica un punto de no retorno.

►Promesas y más promesas: El runrun entre compañeros peledeistas en NY es que altos funcionarios y dirigentes de ese partido tienen tiempo ofreciendo de todo, promesas y más promesas, las cuales han incrementado en las últimas semanas, pero no terminan de aterrizar. Están ofreciendo villas y castillos desde ya, que serán cumplidas 15 días o un mes antes de las elecciones presidenciales, diiicen. En RD ¡Uff! $$$$$$ por aquí por allá. Crónica de una tercera derrota electoral en NY, donde hay 200 mil votantes, vociferó un chusco en el Alto Manhattan y otro le contestó “es que el PLD parece una logia en la Gran Manzana. ¡Ay!

►Instituto Duartiano NY y el fraude: Dominicanos en el Alto Manhattan comentan que hubo fraude en las pasadas elecciones en el Instituto Duartiano-NY y que el mismo es manejado como si fuera una finca privada, no acorde con el sentimiento patriótico. Hay denuncias que circulan en las redes sociales: 1) Personas no miembro del instituto coparon el pasillo donde se estaba votando y las mismas influenciaban a favor de un determinado sector. 2) El voto debió ser directo y secreto, las autoridades del Instituto entregaban las boletas numeradas y al entregarlas especificaban el nombre del votante. 3) Pusieron directivos que tienen un antecedente cuestionable, dudosa reputación y de rechazo para actividades serias, honestas y pulcra. Miguel Estrella, presidente, no ha dado explicación, solo se empeñó en ofrecer la Gala y venderle a Ramfis Trujillo 8 mesas y hablara en la misma. Llevaron un equipo para cuando mencionaran el nombre del PLD o del presidente Danilo Medina hacer “buuu-buuu” y Estrella lo sabía, diiicen. En el Alto Manhattan es frecuente escuchar activistas, profesionales, políticos y ciudadanos comunes expresar que el Instituto le está haciendo campaña a Ramfis y el presidente de la entidad lo reunió con algunos comerciantes secretamente, durante su estadía en la urbe. Varias organizaciones han condenado el accionar de Estrella queriendo revivir el trujillismo.

Ver: https://almomento.net/fustigan-al-instituto-duartiano-de-ny-por-invitacion-a-ramfis-trujillo/

►Felicitación y lamentación: La semana pasada se presentaron dos acontecimientos opuestos entre dos reconocidas figuras y de incidencia en la comunidad. 1) La felicitación al ex presidente del Desfile Dominicano, Nelson Peña, por haber cumplido un año más de vida. Por su apartamento desfilaron figuras políticas, empresarios, periodísticas, comunitarias y ciudadanos comunes a felicitarlo, coincidiendo todos en desearle mucha salud, salud, debido a su quebranto. Mientras que la lamentación ha sido por el internamiento urgente del foto-reportero Ambiorix Hernández a causa de un pre infarto. Duro varios días internos en el Medican Center, recuperándose ya en su hogar.

►PRSC define orden candidatos a diputados NY: El PRSC en la circunscripción 1 escogió mediante asamblea de delegados, celebrada este domingo en el Alto Manhattan, el orden numérico de los candidatos a diputados que participarán en las próximas elecciones congresuales. Ganó la primera posición Cirilo Moronta con 18 votos, seguido de German Ramírez Jr. con 11 y Elida Almonte con 5. Orlando Rosado, Héctor Ferreiras y Franklin Sánchez fueron los miembros de la Comisión Electoral. Participaron las 7 filiales de dicha circunscripción y votaron 34 delegados de los 42. Todo fue en orden. Por su parte, Moronta al ser declarado ganador manifestó “tener un compromiso muy grande con el partido y es unificarlo y ver el crecimiento que necesita, y lo que sucedió durante esta asamblea es una demostración que el reformismo si va a trabajar y lograr su objetivo para sacar un diputado por ultramar y un presidente también. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=4Bw4i4fxHpA

►Ramfis y su encuentro en El Bronx: Ramfis Trujillo sostuvo un encuentro el pasado viernes en El Bronx, asistiendo un poco más de 500 personas procedentes de unos 14 estados de los EE.UU. Entre otras cosas dijo: “Estas elecciones van hacer sumamente difíciles, muy sui géneris, mucho más de lo común para la RD”, “no hablemos mentiras, porque no hace falta, lo que vendemos no son sueños, es un programa de gobierno real alcanzable, ejecutable y todo el mundo lo sabe que cuando hablamos “que trancaremos los corruptos, los vamos a trancar”, “y todo el mundo sabe que cuando hablamos de salvar el país de la crisis migratoria, sacando a todos los haitianos, lo vamos hacer”. “Y cuando hablamos de erradicar la delincuencia con manos duras, sin dictadura, también lo vamos hacer”. “Todo el mundo sabe que nosotros no venimos a formar parte de la confabulación y contubernio por los poderes del estado”. “Venimos a trabajar de manera independiente, sin influencia de los poderes facticos, sin haber comprometido los preceptos de este proyecto con ningún tipo de acuerdos a puertas cerradas”. “Nosotros no entramos en la alianza con nadie por más que quieran”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ASuuiRLWJVA

►Datos electorales: La JCE recibió la tinta indeleble para cubrir los procesos electorales de febrero y mayo de 2020. Fueron recibidos 1,350 bultos, para un total de 108 mil frascos. La compra fue realizada en diciembre de 2019 por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) de la Ciudad de México, y el traslado lo realizó la empresa transportista AMERIJET, una aerolínea de carga con sede en Fort Lauderdale, Florida, EE.UU, que opera servicios de carga con destinos en América Central del Sur y el Caribe.

►Un valor dominicano en NY: Miguel Durán es un dominicano con décadas residiendo en la ciudad de NY y siempre se ha identificado con las causas sociales de la comunidad criolla en la Gran Manzana. Es frecuente verle orientando a connacionales sobre diferentes temas que afectan a quisqueyanos residentes en los cinco condados de la Gran Manzana. Actualmente se desempeña como guía del transporte en los principales hoteles de cinco estrella en Down Town. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Miguel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El Ozama es un río que nace en la Loma 7 Cabezas, en la Sierra de Yamasá, RD. Debido a su profundidad es considerado el cuarto río más importante del país. Abarca 2.686 kilómetros cuadrados y recorre 148 kilómetros. Desemboca en el mar Caribe.

►Turismo en RD: Neiba, fundada en 1735 por los españoles, es la única localidad en el mundo donde se registran dos vendimias al año, en julio y en diciembre (que se recogen uvas). Existen 23 variedades de uvas, una original de nuestro país y 22 provenientes de Italia, España y Chile, que se han adaptado muy bien a nuestro clima y al suelo de la zona. Al visitar este pueblo verifique los viñedos y sus bellos paisajes.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.40 y venta 52.90 ►Compra euro 57.36 y venta 61.26 ►Galón de Gasolina Premium 233.00 y Regular 217.60 ►Gasoil Premium 191.40 y Regular 180.60 ►Kerosene 170.00 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 96.50 ►Gas Natural Vehicular 28.97

Hay diferentes programas de salud patrocinados por el Departamento de Salud y Recursos Humanos del gobierno de EE.UU. Para encontrar un centro en su ciudad. Ver: www.bphc.hrsa.gov

►Nuestro idioma: Enajenar = Vender, donar, ceder el derecho o dominio que se tiene sobre un bien o una propiedad.

►Cita histórica: Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos son, más sangrientos. (William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés, considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal.)

►Refrán y significado: A buen hambre, no hay pan duro = Cuando tienes hambre de verdad o una necesidad, no te pones selectivo con la comida o los gustos.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected] o llamar al 917-858-3660