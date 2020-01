Entérate – Se la están por poner en China a los músicos urbanos

Santo Domingo, RD. – La iniciativa del diputado Víctor Suárez Díaz, de presentar ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que buscaría evitar la difusión de música con letras explicitas, no ha sido bien recibida en la comunidad del género urbano, principalmente para sus protagonistas.

Varios exponentes y representantes de esta industria dan su su opinión al respecto al Listin Diario, y la gran mayoría coincidió que es un abuso de poder tratar de frenar el crecimiento de este mercado en suelo criollo, además de que sería imposible moderar la cantidad de temas que se producen a diario en el país.

Para el empresario Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, esta ley habría que analizarla profundamente.

“La ley sería antidemocrática, estoy a favor de los controles, pero ¿qué se debe tomar en cuenta para que una canción sea denomina apta y no apta para el consumo del público? Porque lo que es bueno para ti, para otro es malo y viceversa, también hay que ver si esa ley va a incluir las plataformas digitales o si nada más es a nivel de la radio y la televisión, porque las redes sociales no tienen filtro y no creo prospere ese tipo de ley en el país”, dice Santiago al respecto.

Mientras El Mayor Clásico entiende que “está bueno, ahí se depura, pero hay que saber para tocarla, dónde, en emisoras o la calle, hay que ver”. Considera que la música es difícil de controlar igual que las redes. “Si un joven que tenga su propio estudio hace un tema, él la puede distribuir a nivel digital y si el tema está bueno todo el mundo lo consumirá. Además, las emisoras sufrirán mucho porque lo que está pegado es lo que la gente quiere escuchar”, indica el intérprete de “Yo no tengo para”.

De su lado, Bulova no apoya esta decisión y pide a la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía actuar más rápido en vez de atrasar el avance que ha logrado la industria musical.

“Ellos no son detectores de música, no son productores y ni saben de esoÖ Ellos no van a poder con eso nunca, lo primero que uno tiene la libre expresión, eso no la han impedido nunca ni en Estados Unidos, ¿Cómo lo van impedir ellos en el país? Eso sería un abuso de poder, lo que Espectáculos Públicos debería acelerar es el proceso y actuar más rápido en cuanto a eso”, puntualiza el denominado “El King del género”.

Musicólogo opina que sí se podría hacer, pero la calle es un poder y eso no lo frena nadie.

“Si son las canciones que van a sonar para las emisoras, entiendo que sí, porque las canciones que van para la calle no creo que puedan tener ese control y la calle es un poder, indiscutiblemente”, expresó “La libreta”.

POSITIVO

A favor A pesar de los comentarios en contra, Mark B está a favor de la aprobación. “Hace rato que debieron hacerlo, es una realidad, esa es la única forma que se puede arreglar la música. Este proceso no atrasaría el avance que hemos tenido, lo que puede atrasar es la rapidez con la que se lanzan canciones, pero eso se mejora con el tiempo. Pero el contenido que los urbanos saquen va a hacer que valga la pena… Lo que si deben de tener un equipo que pueda dar abasto.