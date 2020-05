¡Escándalo! Pastor le mandó video porno a una mujer

Polo Cerda, de Catriel (Argentina), le mandó una grabación de él masturbándose a la mujer, quien —a través de un ‘estado’ de WhatsApp— manifestó estar enferma

“Voy a orar para que Dios la sane”, le escribió Cerda a su vecina, según se ve en una captura de pantalla que se difundió en Facebook, y minutos después le envió el video porno.

El pastor salió a disculparse luego de que la noticia se viralizara: en un video, aseguró que supuestamente nunca tuvo la intención de mandar la grabación y que ni siquiera sabía cómo le había llegado a su vecina.

“Teóricamente, hay un video que era propio, mío, que se envió ahí. Teóricamente, yo lo envié, pero yo estoy consciente y aseguro que ese video no [se] lo envié a esa señora, y nadie lo enviaría. Lamentablemente, ese video llego ahí”, dice Cerda al comienzo del video y luego sigue:



“Esta mañana, cuando yo me voy a levantar para preguntarle cómo estaba, si Dios le había sanado el dolor de cabeza, me encuentro con que estaba bloqueado”.

Según él, en ese momento se disculpó con la mujer y con su esposo, y les dijo que no sabía cómo el video había “llegado ahí”.

“La verdad que ella tampoco ni me provocó ni nada por el estilo, no hubo nada. Por eso, si ustedes ven la conversación, en esa conversación teóricamente salta un video que nada que ver”, añadió.

Al final, les ofreció disculpas a su propia familia y “a la sociedad por todo esto”.

A continuación puede ver la captura de pantalla de la conversación y, en seguida, el video de las disculpas del pastor: