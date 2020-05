Expertos en comunicación y derecho de la UASD debaten sobre “credibilidad de los medios y fake news”

Los expertos coinciden en la importancia de los medios de comunicación, las redes sociales y la necesidad de regular y controlar las informaciones falsas (Fake News).

En un panel virtual organizado por la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se desarrolló el debate sobre credibilidad de los medios de comunicación, redes sociales y fake news en tiempo de COVId-19.

El magno evento contó con las magistrales ponencias de Namphi Rodríguez, destacado docente y constitucionalista, los directores de cátedras de la Escuela de Comunicación de la UASD, profesores Oscar Peña, redacción y medios y Jenfri Jiménez, teoría de la Comunicación.

También la maestra y coordinadora de post grado de la Escuela, Helen Hasbun, el profesor y secretario general del CDP Seccional Santiago, Carlos Arroyo y la moderación del director de la Escuela, maestro Félix Almonte.

El encuentro se realizó a través de la plataforma Zoom y las redes sociales de la escuela y contó con la participación directa de más de 200 personas, quienes se envolvieron en un intercambio oral y escrito con los expositores.

Impacto del panel

El panel ha tenido un impacto en la plataforma Zoom y en las redes sociales, alcanzó 100 personas en Zoom y un alcance en Facebook de 2000 personas, 138 comentarios, más de 800 reproducciones y más de 100 seguidores del fanpage de la escuela lo vieron en directo.

Entre los comentarios de los participantes destacan en Facebook, destaca uno del profesor Fabian Díaz, cuando comentó que, “las noticias no pueden ser falsa, lo que se puede falsear es una información. Por definición la noticia se fundamenta en hecho reciente que tiene interés general”.

Mientras que, sobre la realidad que representan los medios digitales y su credibilidad, Max García dijo: “La versión digital del Periódico New York Times, ahora tiene más suscriptores digitales que The Wall Street Journal, The Washington Post y los 250 periódicos locales de Gannett combinados, según los datos más recientes”.

Después de dos horas de debates, al finalizar el evento, pasado las 8:00 de la noche, el moderador, maestro Félix Almonte, agradeció a los ponentes su trascendental participación e invito a los participantes a darse cita la próxima semana, a la misma hora y con un tema de actualidad que se dará a conocer durante la semana a través de las redes sociales.

Quienes deseen ver el evento grabado, pueden hacerlo a través de Facebook y YouTube buscando con el usuario ecosocialuasd en las respectivas redes sociales.