Facebook confiesa que siempre sabe tu locación aún con el GPS apagado

Si a veces sientes que Facebook te espía o sigue cada uno de tus pasos, entonces puede que no estés tan equivocado, en especial porque Facebook mismo ha dicho que si, te espía y no hay manera de evitarlo. Así es como lo reportan en The Hill.

¿Que hacen qué cosa?

Facebook continúa dando de que hablar en temas muy controversiales, de hecho, el pasado 12 de Diciembre, la famosa red social dio a conocer por medio de una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos que SIEMPRE están espiando la localización de sus usuarios, pero que es por seguridad de todos.

“Aún cuando los servicios de localización se encuentran apagados, Facebook sigue conociendo la ubicación del usuario usando información que ellos y otros proveen a través de sus actividades y conexiones en nuestros servicios.”

Es decir, no importa si tienes apagado tu GPS, Facebook sabe en dónde estás y no hay manera en que puedas apagar esa opción, simplemente no es una opción para el usuario tener privacidad.

Lo peor de todo es que Facebook asegura que hace lo anterior para la seguridad de sus usuarios pero yo nunca he escuchado que atrapen a algún criminal gracias a Facebook, o que encuentren a personas secuestradas o desaparecidas gracias a esta función, o no lleguemos a tanto, ni siquiera son capaces de decirte en donde se encuentra tu celular en caso de que te lo roben.

Es por todo lo anterior, que el Congreso de Estados Unidos se encuentra buscando la manera de tomar acción en contra de la red social de Mark Zuckerberg.

Esta información se dio a conocer de primera mano gracias a que una periodista de The Hill lo hizo público en Twitter. Por lo que no estamos especulando nada, es real, nunca dejamos de estar vigilados y seguramente la razón de hacer esto es ganar dinero, como siempre.

Créditos: Fayerwayer