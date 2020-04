Facebook y Messenger presentan nuevas y tiernas reacciones relacionadas al coronavirus

Facebook agregó a su galería las reacciones con la intención de incentivar el cuidado de cada persona con respecto al virus.

Mientras el planeta entero atraviesa una emergencia sanitaria, generada por el COVID-19, Facebook añadió dos nuevas reacciones en su aplicación. La intención de la red social más popular del mundo, es que las personas puedan demostrar sensibilidad en épocas difíciles. Muchas veces los usuarios buscan un desahogo en las redes y una simple reacción te puede cambiar el día.

Alexandru Voica, Gerente de comunicaciones tecnológicas en Facebook informó de la inclusión de la reacción en la app. Se trata de dos opciones con un mismo significado. En el caso del muro común se añade “Care”: un emoticón normal sosteniendo un corazón. Según la publicación de Voica significa “Cuídate” o “Me Importas”. Además, en el Messenger de la aplicación, está la misma opción. Mientras sostienes una conversación, dejas presionado el corazón rojo y se te desplegarán varias opciones, entre ellas aparecerá un corazón morado.

“Lanzamos las nuevas reacciones en Facebook y Messenger para que las personas compartan su apoyo entre ellas durante este tiempo sin precedentes”, escribió Voica en su Twitter oficial. Añadió: “Esperamos que estas reacciones den a las personas formas adicionales de mostrar su apoyo durante la crisis del COVID-19”.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020