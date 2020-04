FBI allana otra propiedad de productor boricua Raphy Pina en Puerto Rico

View this post on Instagram

Mensaje Sabatino 🙏🏻 #Repost @danielhabif ・・・ Ese deseo de infligir dolor con los juicios, las criticas ligeras, de ser burlones, desobedientes, ingobernables, obligar a otros a soportar nuestra amargura, esa actitud incontrolable y muchas otras cosas más es la prueba más convincente que nos demuestra que ¡El ser humano esta atado y atrapado a causa de la necedad y soberbia que hay en su corazón! Mientras que ellos no dejen que CRISTO les cambie el corazón, no habrá forma de salir de la cueva del enojo y resentimiento. ⁣ ⁣ Hay quienes buscan ser multiplicadores del antídoto a esta actitud: EL AMOR. Pero no siempre podrás arrancarles el dolor o la necedad, ya que si les quitas esto, los dejarías completamente vacíos porque suele lo único que les queda por dentro… es la tristeza de no saber dejar ir la amargura que hizo morada en ellos. ⁣ ⁣ Ten cuidado QUERIDO MÍO de no enlistarte en una batalla de salvar a otros y después tu tengas que salvarte de ellos. La necedad y soberbia es una situación miserable en nuestra vida. Y muchos no ven el impacto de la misma en su andar, pero esto es capaz de hacernos perderlo todo. Esta actitud no es un accidente, sino el resultado de vivir como necio, creer como necio, actuar como soberbio destruyendo la vida de otros y con eso dirigirte a un final triste y de oscuro.⁣ ⁣ Pasa lista en tu barco y por favor de reducir al máximo el convivo con los:⁣ ⁣ Los criticones⁣ Los envidiosos⁣ Los negativos⁣ Los necios⁣ Los infieles⁣ Los legalistas⁣ Los cuadrados⁣ Los rencorosos⁣ Los amargados⁣ Los mentirosos⁣ Los impuntuales⁣ Los mediocres⁣ ⁣ Voltea a tu alrededor y analiza de quién estás rodeado, porque pronto te verás en el mismo barco y destino que ellos. ⁣ ⁣ ¿TE BAJAS o LOS BAJAS?⁣ ⁣ ¿Capisci? ⁣ ⁣ #danielhabif⁣ #Inquebrantables