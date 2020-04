Filtraron fotos para adultos de Jousy Chan, la modelo china-venezolana

View this post on Instagram

Traemos para ustedes a tres hermosuras que te harán recordar cuando jugabas a ser un cazador en busca de una presa o cuando una pelota era todo lo que necesitabas para pasar una tarde increíble Pero si hay un recuerdo poderoso, es el de un sabor, y aquí es donde entra Jun, quien con su dulzura pecaminosa, seguro despertará en ustedes una marea de sensaciones que los transportará a esos tiempos cuando un algodón de azúcar los convertía en reyes de su mundo Entonces H’ros, relájense, déjense llevar por la energía de la nostalgia y vuelvan a ser niños una vez más. Y si está en sus manos, vean la vida como niños, siempre #RevistaHabril2019