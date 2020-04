FJT acusa alcaldes de prostituir ley de ayuntamientos con declaratoria de emergencia

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), acusó a los alcaldes de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, de Santiago de los caballeros, Abel Martínez y Cholitin de Higuey, de estar prostituyendo la ley 176-07, sobre la organización municipal de la República Dominicana, mal interpretando y confundiendo el contenido y alcance del 21, que lista en sus numerales, la forma y limitaciones que tienen los ayuntamientos para gastar y disponer de los recursos recibidos por concepto de arbitrios y del presupuesto general del estado.

El referido artículo plantea un máximo de hasta un 25 por ciento para contratar empleados, y hasta un 31 por ciento para gastos ordinarios, entre otros, permitiendo el mismo artículo en su párrafo II la excepción de que, ante la eventualidad de desastres o emergencias y previa autorización de la sala capitular, los alcaldes puedan flexibilizar y cambiar los montos bajo las condiciones señaladas.

Parecería que se trata de una olímpica confusión y mal ejemplo para el resto de la municipalidad, el querer extender y comparar esta facultades a las del presidente de la república, con la declaratoria autorizada y refrendada por el congreso, para que el primer mandatario en el marco de las disposiciones de los artículos 262 a 266 de la constitución y ley 21-18 sobre los estados de excepción, pueda con poderes especiales de forma pronta, eficiente y oportuna, el sortear y confrontar el Coronavirus.

Trajano Potentini, presidente de la FJT, advirtió a los alcaldes que están al margen de la ley y la institucionalidad, y que obrar amparado en esas falsas calidades pudiera comprometer su responsabilidad civil y penal.

Finalmente, Potentini lamentó que estas incongruencias y despropósitos se estén verificando en ayuntamientos dirigidos por alcaldes experimentados en los temas estatales, ex funcionarios del gobierno, ex diputados y presidente de la cámara de diputados, además de juristas y en el caso concreto de Cholitin con estudios especializados en el ámbito constitucional y con obras publicadas, los cuales no pueden alegar ignorancia, sino más bien servir de ejemplo para el resto de la municipalidad.