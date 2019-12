FOTOS: Una niña raya con una piedra diez Audi en una concesionaria y su padre es demandado por decenas de miles de dólares

Una pareja fue demandada por una concesionaria de Audi en China luego de que su hija de tres años rayara la pintura de diez automóviles 0 kilómetros.

El hecho ocurrió el pasado 24 de noviembre, cuando los progenitores acompañaron a un amigo al local de venta y decidieron llevar a la menor con ellos. Posteriormente, descubrieron con horror que la niña había tomado una piedra con la que realizó dibujos sobre la carrocería de varios vehículos.

Entre los modelos dañados había un Audi Q8, cuyo precio en la versión básica comienza a partir de los 68.200 en EE.UU., detalla el portal Carscoops.

La concesionaria exigió al padre de la pequeña ‘artista’ —identificado por el apellido Zhao— el pago de 200.000 yuanes (28.560 dólares) y el caso fue tratado por la corte del distrito de Lingui en la ciudad de Guilin, provincia de Guangxi.

