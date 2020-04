Friega los platos de forma más eficiente

Muchos de nosotros estamos lidiando con nuevos desafíos en nuestra vida cotidiana. Si está encerrado en su casa en cuarentena, probablemente esté haciendo las cosas de manera diferente a lo que solía hacer. Es posible que esté trabajando desde casa, comprando más en la red e incluso adquiriendo algunos pasatiempos nuevos.

Una actividad que estamos haciendo mucho más es cocinar. Es divertido experimentar y encontrar nuevas recetas, pero con más cocina inevitablemente vienen más platos. Si bien grandes cantidades de platos pueden ir al lavavajillas, muchos de nosotros no queremos esperar días para tener un lavavajillas completo listo para funcionar, y siempre hay algunos artículos que deseas limpiar en este momento, o que no se pueden confiar al lavavajillas. Además, algunos no tenemos lavavajillas en absoluto.

No hace falta decir que sumergirse hasta los codos en un fregadero lleno de platos sucios no es nuestra forma favorita de terminar el día.

Para todos los que lavan más platos y tazas que nunca, hemos preparado una lista de algunos utensilios de cocina que pueden ayudar. Estos son productos que hemos probado y nos encantan, y artículos de marcas en las que confiamos. Así que tira esa esponja mohosa y cámbiala por una de nuestras selecciones y mira el resto de nuestros productos favoritos que hacen que lavar los platos sea más llevadero.

Sponge Daddy, paquete de 4 esponjas ($7.99; amazon.com)

Esta esponja tiene dos lados, uno para fregar y otro para generar más espuma. Además, la esponja cambia con la temperatura del agua, volviéndose más suave en agua caliente y más dura en frío.

Cimkiz Dishwasher Magnet Clean Dirty Sign ($6.95, originalmente $22.99; amazon.com)

Deja de cuestionarte siempre si tus platos en el lavavajillas están limpios o no con este práctico letrero, que se ajusta directamente a su electrodoméstico con imanes.

Rascador de platos Kuhn Rikon Stay Clean ($5.47, originalmente $5.95; amazon.com)

Si tu esponja siempre apesta en tu fregadero, prueba este rascador de silicona. No es poroso, por lo que no albergará ninguna bacteria, y tiene más de 5,000 cerdas con las que obtendrás una limpieza profunda.

Esponja reutilizable para fregar ($11; etsy.com)

Estas esponjas reutilizables son lavables a máquina, por lo que no tienes que preocuparte por las esponjas malolientes. Están hechas con una toalla y una capa de malla para obtener el máximo poder de fregado, y nunca tendrás que tirarlas, ya que puedes usarlas una y otra vez.

Sea Stone Splash Sponge & Brush Holder ($37,99; amazon.com)

Este soporte de esponja hecho a mano está hecho de piedra de playa y granito, lo que lo convierte en un accesorio elegante para mantener tus cepillos fuera del mostrador.

Juego de almacenamiento de cepillo de plato dispensador de jabón Oxo ($11.99; amazon.com)

Con una cavidad para el lavavajillas, este cepillo mantiene las manos alejadas de los platos sucios y te permite extraer fácilmente el jabón cuando lo necesite. Además, es fácil de rellenar, por lo que nunca tendrás que preocuparte por quedarte seco.

Juego de limpieza de botellas de agua Oxo ($7.99, originalmente $9.99; amazon.com)

Una de las cosas más molestas para lavar en la cocina es probablemente una botella de agua. Es difícil llevar una esponja hasta el fondo, especialmente si tiene una boca estrecha. Es por eso que este juego de limpieza de botellas es un salvavidas para mantener su bebida limpia y agradable.

Anzoee Guantes reutilizables de silicona para lavar platos ($11.99; amazon.com)

Estos guantes protegerán tus manos mientras te ayudan a lavar tus platos. Con cerdas de silicona en las palmas, proporcionan un lavado potente y evitan la acumulación de bacterias.

Alfombrilla de cocina Comfort Foam Orchard Hill Memory ($31.99; wayfair.com)

A menudo, lo peor de lavar los platos es estar parado frente a tu fregadero durante tanto tiempo. Si tus pies se cansan, considera esta alfombra de cocina de espuma viscoelástica, que tiene una cubierta de vinilo duradera, un acabado antideslizante y casi media pulgada de soporte de espuma densa.

Estante para platos Simplehuman Compact Steel Frame ($49.97; amazon.com)

Este elegante y moderno estante para platos almacena hasta ocho platos a la vez, por lo que puedes dejar que se sequen sin sobrecargar el mostrador.

Estante para platos de pie de acero inoxidable negro Avery de 15.5 pulgadas ($75.99; homedepot.com)

Este estante de secado de dos niveles te permite apilar tus platos mientras se secan y además no es una monstruosidad. Construido en acero inoxidable, es resistente y durará hasta que pueda volver a comer en restaurantes y dejar que laven los platos.

Bandeja de fregadero simple con ventosa ($ 16.97; amazon.com)

Esta bandeja de fregadero de acero inoxidable es una elegante solución de almacenamiento para tu esponja, cepillo o cualquier otro elemento esencial para lavar platos. Simplemente pégalo en el interior de su fregadero con cuatro ventosas pequeñas pero potentes, y todo lo que necesitas para una experiencia de lavado fácil puede estar al alcance de su mano.

KitchenAid – Estante para platos de 3 piezas ($35.38, originalmente $49.99; amazon.com)

KitchenAid no solo hace batidoras, tiene una amplia selección de elementos esenciales de cocina que son elegantes, resistentes y útiles. Este estante para platos de tres piezas no es una excepción, con una bandeja grande, almacenamiento de utensilios y un escurridor extraíble, todo en un elegante color aqua.

Bomba de jabón con sensor recargable Simplehuman en acero de oro rosa ($59.99; amazon.com)

Si alguna vez soñaste con tener tu propio dispensador de jabón automático, esta bomba de Simplehuman te dejará boquiabierto. El cilindro recargable tiene un sensor de movimiento que dispensará jabón en 0.2 segundos. Además, tiene un diseño elegante que viene en tres colores diferentes para combinar con cualquier cocina.

Cepillo grande para platos Bürstenhaus Redecker ($4.95; surlatable.com)

Este cepillo largo mantiene tus manos lejos del agua y la suciedad de tus platos sucios, además está hecho de madera de haya y cerdas de fibra natural, por lo que está hecho para durar.

Kohler Sink Utility Rack ($24.99; amazon.com)

Este estante para uso general con fregadero le permite optimizar su flujo de trabajo para lavar platos al poner todos sus elementos esenciales a su alcance. Un estante pequeño proporciona un espacio de secado, mientras que una taza de remojo puede contener utensilios sucios listos para ser lavados. Además, tiene un toallero, para que puedas lavar y secar sin mover un pie.

Joie Sink Strainer Basket (desde $5.99; amazon.com)

Si los pedazos de comida están obstruyendo tu drenaje, una canasta coladora puede marcar una gran diferencia. Estos coladores tienen diseños lindos que incluyen un gallo, una ballena y una rana para darle un toque de diversión al fregadero de la cocina.

Nota: Los precios anteriores reflejan el precio en el momento de la publicación del artículo. Articulo publicado originalmente por CNN.