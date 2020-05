Frutas que debes comer si tienes colesterol alto

La uva no es sólo la materia prima del vino, también es una fruta ideal para darle batalla al colesterol. Diferentes estudios determinaron que tomar jugo de esta fruta retarda la oxidación del colesterol malo y contribuye a mantener un corazón saludable. Esto sería posible gracias a su riqueza en antioxidantes, conocidos como polifenoles.

7. Kiwi

El kiwi es una fruta que no debe faltar en tu dieta si buscas mantener controlados tus niveles de colesterol, ya que contiene fibra dietética en forma de pectinas, vitaminas C y E, y potasio, que no solo son fundamentales para combatir el estreñimiento, sino también para reducir la formación de coágulos y triglicéridos en la sangre.