Fundación Shekinah Mekaddesh hace Cena de Navidad y entrega de juguetes

La predicadora y pastora Ileana Rosario, residente en Queens, New York, creó la “Fundación Shekinah Mekaddesh”, con la finalidad de predicar el evangelio y ayudar a las personas humildes sobre todo a niños, jóvenes, ancianos y madre solteras que estén en una situación precaria y de necesidades extrema. Esta fundación es sin fines de lucros y tan solo se dedica a servir de sustento a familia humildes de escaso recursos. “Hacer el bien y ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios”, hebreos 13:16.

La “Fundación Shekinah Mekaddesh” hizo la semana pasada la cena de navidad que por años viene realizando en Jarabacoa, La Vega, donde se evangelizó a través de la oración y canciones, fue un gran espectáculo muy especial para los niños, con la cantautora Luz C. Ventura Heredia, (Pirulina), entregando canastas de comidas con golosina, juguetes, mochilas, bicicletas a decenas de niños de familias humildes, bajo el lema de amor y paz, la fundadora Ileana Rosario, dijo “dejad que los niños vengan a mi” “amar a tu prójimo como a ti mismo, se bendice y honra el nombre de Jesús”. Marcos 12:31.

La cantante y humorista Pirulina, viajó directamente desde los Estados Unidos, New York, especialmente para divertir a estos niños en la entrega de juguetes, también disfrutaron las madres y adultos en grande, con aplausos y gritos de emoción esta actuación de entretenimientos fue objeto de alegría, amor y paz con el mensaje de fe y esperanza que los organizadores expresaron a todos los presentes. La cantautora Pirulina, se ganó el aprecio y respeto del pueblo de Jarabacoa, todos quedaron fascinados.

La fundadora de esta institución Ileana Rosario, trabaja en la ONU, pero es oriunda de Jarabacoa, La Vega, en la actualidad vive en el condado de Queens, NY, donde tiene su congregación como servidora de Jehová y se dedica a evangelizar, predicar con sus acciones el bien común a los demás, desde hace más de cinco años viene realizando jornada de evangelización, retiros, conciertos, entregas de juguetes, almuerzos y comidas a los residentes más pobres del pueblo de Jarabacoa, esta misión la realiza mayormente con los recursos propio, en esta ocasión agradeció el apoyo del oficial de la ONU Sr. Juan Reyes, dominicano y de Gladys Pérez, Yomaris Felipe y Daniel Rosario.

“La honra y gloria es para Dios, esta actividad fue todo un éxito, fue bendecida por el Señor a pesar de tener algunos percances y dificultades, logramos tener juguetes y comidas para todos los niños, madres, padres y personas que llegaron a último momento, además fue emocionantes el Show que monto Pirulina, donde todos reímos, lloramos, gritamos, aplaudimos y dimos gracias a Dios, por toda estas bendiciones”, “no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios”; Hebreos 13:16; manifestó la presidente Ileana Rosario.

También su vicepresidenta la locutora, Licda. Jacqueline Sierra, agradeció a las personalidades presentes, por su solidaridad, apoyo de estar allí y compartir con los niños ese momento de vida y dijo “ustedes y nosotros estamos regalándole un amanecer de esperanza, fe y porvenir, muchos piensan que esto es insignificante, pero así se hace patria, de estos niños puede surgir mañana un honorable del país o del mundo, ayudemos al necesitado, porque la [recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida]», Proverbios 22:4.

La actividad contó con una presencia de alto nivel como: General Juana Campusano, coronel Vargas Morillo, Pastores Confesor Rodríguez, Kenneth Núñez, Geury Antonio Díaz, Luz C. Ventura Heredia, (Pirulina), Jacqueline Sierra, Jhovanny Durán, Vernon A. O’Loughlin, NJ, Nohemí Mieses, Rosario Durán, Odalis Payano, Fior Abad, Miguelina Orlando, Elías Ceballos, entre otras personalidades de diferentes localidades de Jarabacoa, La Vega, Santiago, San Pedro de Macorís, New York y New Jersey.

Con esta obra de caridad, la Fundación Shekinah Mekaddesh concluyó exitosamente la Cena de Navidad del año 2019 y la entrega de juguetes con palabras de amor, esperanza y fe en Dios. “No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos”, Filipenses 2:3, termino diciendo la fundadora Ileana Rosario.