FUNDO y Cardionorte presentan programa de actividades “De Rojo por la Mujer 2020”

Santiago, RD.- La Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular, Inc. (FUNDO) y el Capítulo Norte de la Sociedad Dominicana de Cardiología dieron a conocer los detalles de las actividades a desarrollar en la campaña “De Rojo Por la Mujer 2020”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del doctor Samuel Ramos, presidente de Cardionorte, quien destacó el compromiso que tiene la Sociedad Dominicana de Cardiología con la prevención cardiovascular a través de la promoción de hábitos cardiosaludables como alimentación sana, actividad física regular y nunca consumir tabaco. Además, visitas regulares al cardiólogo y tomar sus medicamentos según las recomendaciones del médico tratante.

Por su parte, la doctora Rafaelina Concepción, coordinadora general de “De Rojo Por la Mujer”, refirió que la misión esta campaña De Rojo Por La Mujer es dar a conocer la necesidad que tiene la mujer dominicana de cuidar su salud cardiovascular mediante una alimentación saludable, el ejercicio regular y cese de hábitos tóxicos. De esta manera evitará las consecuencias funestas de la enfermedad cardiovascular, como son el infarto al corazón, el ataque cerebral y la muerte, explicó.

En su intervención, la doctora Concepción presentó los pormenores de la edición 2020 de la campaña “De Rojo Por La Mujer”. “Este año la campaña iniciará el martes 4 de febrero con la conferencia “Como cuidar el Corazón de la Mujer”, la cual se impartirá en UTESA, Santiago y, en el curso del mes, en otras instituciones ya seleccionadas”, explicó.

Agregó la especialista en cardiología que las dos principales actividades del año son “El Dia de Vestirse de Rojo” el próximo viernes 7 de febrero y la tercera versión de “Muévete por tu Corazón”, que se llevará a cabo el domingo primero de marzo en el Jardín Botánico de Santiago.

Acto seguido, Maybelin Consuegra, coordinadora de 7K Mujer, explicó a los presentes que la actividad incluirá tres modalidades de actividad física, de las cuales los participantes elegirán la de su preferencia: tres kilómetros de caminata, siete kilómetros de integración y veinticinco kilómetros en bicicleta. A esto se le suma un calentamiento a ritmo de zumba.

En su intervención, Miralba Ruiz, agradeció a los directivos de FUNDO por tomarla en cuenta para motivar a la mujer dominicana a cuidarse su corazón. “Desde la infancia aprendí a que la alimentación saludable y la actividad física son indispensables para la buena salud. Esto lo he puesto en práctica en el curso de mi vida, lo he enseñado a mis hijos, lo he recomendado a mis seguidores y ahora tengo la oportunidad de compartirlo con todas las mujeres de nuestro país, a través de “De Rojo por la Mujer”.

Además, hizo un llamado a todos los dominicanos a vestirse de rojo el viernes 7 de febrero como una forma de identificarse con la necesidad de que se preste más atención a la salud cardiovascular de la mujer.

El evento se desarrolló en Saysa Healthy Market, Santiago y contó con la participación de periodistas, directivos de FUNDO, Cardionorte y de grupos de caminantes y corredores de la ciudad.