Habría salido desde PP avión incautado en Bélgica con 350 kilos de cocaína

Habría salido desde Puerto Plata avión incautado en Bélgica con 350 kilos de cocaínaUn avión que fue detenido en Bélgica a mediados de marzo tras haber transportado unos 350 kilos de cocaína a ese país europeo, supuestamente salió desde la terminal aeroportuaria de Puerto Plata.

350 kg of cocaine seized by our @UNODC_AIRCOP allies from Brussels airport, Belgium 🇧🇪 in 8 passenger bags from Puerto Plata airport in the Dominican Republic Plata, excellent work 🤝

@CocaineRoute

@AmbCanRD @UNODC_ROPAN pic.twitter.com/35Rq4V3lMk

— AIRCOP/LAC (@AIRCOP_ROPAN) March 20, 2020