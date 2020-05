Hallan el cuerpo sin vida de exluchador de la WWE

El forense del condado de Los Ángeles ha identificado el cuerpo encontrado en Venice Beach de Los Ángeles como la ex superestrella de la WWE Shad Gaspard, TMZ Sports informa.

El cuerpo fue visto por primera vez en la playa por un ciudadano que llamó a la policía alrededor de la 1:30 a.m.del miércoles … según nuestras fuentes policiales. Nos dijeron que los oficiales respondieron y recuperaron el cuerpo cerca del muelle de Venice.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles celebró una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, diciendo que el cuerpo coincide con la descripción de Shad,. un hombre negro de 6’6 «de más de 240 libras.

UPDATE: officials confirm description of pro wrestler Shad Gaspard matches that of the body discovered after washing up on shore in Venice Beach. @FOXLA @GDLA @LACoLifeguards 💔 pic.twitter.com/1EGKkglcNf

— Mario Ramirez (@MarioFOXLA) May 20, 2020