Hijo de El Puma lanza video musical “Amor, Odio Racial y Coronavirus” 

En el día de las Madres para ayudar a los más necesitados afectados por la pandemia Covid-19

JUAN JOSE RODRIGUEZ, EL PUMA JR., hijo de uno de los iconos más grandes de la música romántica. Con mérito propio ha logrado consolidarse como uno de los cantantes jóvenes con gran proyección en la industria musical, CANTANTE, PRODUCTOR, ACTOR, DIRECTOR, LOCUTOR y MAESTRO DE CANTO. EL PUMA Jr. pide a todas las familias del mundo que mantengan el alejamiento social, no salgan sin usar máscaras y pide la colaboración de todos para ayudar a los que no tienen nada al teléfono: 954-394 -5179.

Por José Zabala

New York – JUAN JOSE RODRIGUEZ mejor conocido artísticamente (EL PUMA JR), presento una novedosa propuesta musical “Amor, Odio Racial y Coronavirus” en uno de los días más importantes para la mujer como lo es el día de las madres. EL PUMA JR, con esta canción pretende hacer conciencia a los políticos, educadores, jóvenes y a todos los sectores de la sociedad con el objetivo de buscar estar unidos más que nunca y juntos luchar por los derechos de todos bajo el lema “No más racismo, no más odio, no más bullying”.

“Estamos en un momento muy difícil para todos. Saldremos de esto que nos tiene aterrado a todos como lo es la pandemia COVID19. Lanzamos este disco “Amor, Odio Racial y Coronavirus” con propósito esperanzador el cual es una iniciativa muy diferentes a mis trabajos anteriores y sabemos que vamos a recibir muy buen apoyo por la temática concientizadora que trae. Ha sido un gran trabajo musical, donde participaron grandes artistas, productores y técnicos. Gracias a todos por su gran apoyo incondicional para la realización de este disco”, dijo el hijo del Puma al portal digital Al Día TV Más.

Nacido en Venezuela, EL PUMA Jr., cuenta con reconocimientos y presentaciones en 30 países con 14 cds grabados y 30 años de experiencia, lo avalan como el productor del año2019.Ademas de recibir las llaves de la ciudad en Vineland, NJ, de manos del Alcalde y reconocimiento por el departamento de Estado de Harrisburg, Pennsylvania entre otros reconocimientos.

“Es el momento de enseñar a nuestros niños a querernos y amarnos mutuamente, y decirles que tenemos un gran porvenir y lo mejor está por venir. Si logramos que ellos entiendan, que la diversidad de razas, culturas e ideales sean distintas entonces seremos un mundo mejor. Pongo a disposición mi talento, mi voz para lo que no tienen voz, y entrego al mundo esta canción para acabar con la desigualdad de géneros, decir no al racismo, defender los derechos de los Indígenas, los derechos de las minorías y luchar contra la injusticia social”, comento El Puma JR.

“Aportemos a esta gran labor de transformación y educación para que vivamos en paz, que se acaben las guerras, las matanzas, las drogas y enseñemos que el trabajo en conjunto generará cambios y puede transformar sociedades. La canción “Amor, Odio Racial y Coronavirus” saldrá a la venta en todas las tiendas digitales, este 10 de Mayo del 2020, día en que se celebra el día de la madre y como un homenaje a ellas”, comento el artista.

EL PUMA Jr. simultáneamente lanza el video clip CORONAVIRUS en caricatura dado esta peligrosa pandemia que ha matado miles de personas y sigue haciendo estragos en los Estados Unidos, siendo el número 1 en personas contaminadas, donde estamos siendo muy solidario con los más necesitados.

El video lleva un mensaje social en el cual todos los personajes usan máscaras y aparece una persona hacienda buying y por no usarla muere. También habla del odio racial y el tema principal que es el COVID 19.Es dibujado por una niña de 13 años donde plasma un dibujo que lo representa, en un ángel diabólico y tenebroso que mata y separa familias, ella se llama JESSICA BARRIENTOS y es hija de la senadora, YASMIN BARRIENTOS a su vez nieta del General RAUL BARRIENTOS de BOLIVIA a quien se le atribuye la muerte del conocidísimo CHE GUEVARA.